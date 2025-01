Das rasante Yasha: Legends of the Demon Blade stellt sich mit einem neuen Trailer vor

Yasha: Legends of the Demon Blade, das actiongeladene Roguelite-RPG von Game Source Entertainment, erinnert mit einem neuen Trailer an die nahende Veröffentlichung. Das Spiel erscheint am 24. April 2025 für PlayStation, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs.

Entwickelt vom taiwanischen Indie-Studio 7Quark, entführt Yasha: Legends of the Demon Blade die SpielerInnen in eine düstere Fantasy-Version des feudalen Japans. Die Geschichte dreht sich um die Invasion des Neunschwänzigen Fuchses, des Königs der Dämonen, der den langjährigen Frieden zwischen Menschen und Dämonen zerschlagen hat.

SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über drei Hauptcharaktere, die der neue Trailer ausgiebig vorstellt und die jeweils über einzigartige Kampfstile verfügen und von renommierten japanischen SynchronsprecherInnen vertont werden. Dazu gehören der unsterbliche Ninja Shigure (Yoko Hikasa), die Oni-Botschafterin Sara (Ayana Taketatsu) und der Dämonensamurai sowie Meisterbogenschütze Taketora (Rikiya Koyama).

Das Spiel kombiniert rasante Action mit Roguelite-Mechaniken, sodass sich die Kämpfe dynamisch entwickeln und die SpielerInnen verschiedene Strategien ausprobieren können. Waffen lassen sich verbessern, zudem gibt es ein ausgefeiltes Crafting-System, mit dem SpielerInnen Rezepte entdecken und sogar magische Ramen-Gerichte zubereiten können, um mächtige Buffs zu erhalten. Neben den Kämpfen begegnen die SpielerInnen freundlichen Dämonen auf farbenfrohen Festivals in alternativen Dimensionen und können sich mit ihnen verbünden, um wertvolle Belohnungen zu erhalten.

Für SammlerInnen wird es besondere Editionen geben, die allerdings nur in Japan und Asien erscheinen. Bei Play-Asia* könnt ihr sie schon vorbestellen! Die Special Edition enthält unter anderem ein hochwertiges Artbook mit über 100 Seiten.

Vor der Veröffentlichung haben Interessierte die Möglichkeit, das Spiel bereits durch eine fortlaufend erweiterte Demo auf Steam auszuprobieren. Diese Demo erlaubt es, die drei spielbaren Charaktere und ihre Kampfstile vorab zu testen. Seht nachfolgend den Trailer und zuvor ein Artwork der drei spielbaren Charaktere.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Yasha: Legends of the Demon Blade, Game Source Entertainment, 7QUARK