Grammy für den besten Videospiel-Soundtrack geht in diesem Jahr an Winifred Phillips

Bei der diesjährigen Verleihung der Grammy Awards wurde die Gewinnerin in der Kategorie Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media bekannt gegeben. Nun gab es unzählige herausragende Soundtracks in den letzten Monaten. Aber diese Gewinnerin und ihr Spiel hattet ihr vielleicht nicht auf dem Plan.

Der Preis ging an Winifred Phillips für ihren Soundtrack zu Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Phillips ist seit zwei Jahrzehnten in der Videospielbranche tätig und hat bereits Musik für Titel wie God of War, LittleBigPlanet 2 und 3, Sackboy: A Big Adventure und Assassin’s Creed 3: Liberation komponiert.

Der Soundtrack zu Wizardry setzte sich gegen namhafte Konkurrenz durch. Ebenfalls nominiert waren Avatar: Frontiers of Pandora (Pinar Toprak), God of War Ragnarök: Valhalla (Bear McCreary), Marvel’s Spider-Man 2 (John Paesano) und Star Wars Outlaws (Wilbert Roget II).

Es war erst das dritte Mal, dass diese konkrete Kategorie bei den Grammy Awards vertreten war. Erstmals wurde der Preis 2023 verliehen, damals an Assassin’s Creed Valhalla, gefolgt von Star Wars Jedi: Survivor im Jahr 2024. Bear McCreary war übrigens in allen drei Jahren nominiert.

Ein weiterer Bezug zu Videospielen ergab sich während der Zeremonie durch die Nominierung der 8-Bit Big Band in der Kategorie Best Arrangement, Instruments and Vocals für ihre Cover-Version von Last Surprise aus Persona 5. Die Jazzformation konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Wir hatten über diese Nominierung schon 2024 berichtet.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord ist eine Neuauflage des ersten Spiels der legendären Wizardry-Rollenspielreihe mit moderner 3D-Grafik“, beschreibt die Steam-Seite. Das Remake ist für PC-Steam sowie Konsolen erschienen. Für Nintendo Switch und PS5* gab es über Publisher Clear River Games sogar eine Handelsversion.

Ein Trailer zum Spiel:

Ein Stück aus dem Spiel:

via VGC, Wikipedia, Bildmaterial: Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, Digital Eclipse