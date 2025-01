Devil May Cry: Capcom teilt mit neuem Trailer den Start der Netflix-Serie mit

Die Anime-Adaption von Devil May Cry hat endlich einen konkreten Termin. Die Serie wird ab dem 3. April 2025 exklusiv auf Netflix zu sehen sein, wie Capcom mit einem neuen Trailer verrät.

Ein spannender Fakt für Fans dreht sich um die Besetzung von Dante: Johnny Yong Bosch übernimmt die Rolle. Bosch lieh in Devil May Cry 4 eigentlich Nero seine Stimme und behielt diese Rolle auch für Devil May Cry V.

Der neue Anime stammt aus der Feder von Adi Shankar, der bereits für die Castlevania-Adaption auf Netflix verantwortlich war. Das Drehbuch schreibt Alex Larsen, während Studio MIR, bekannt für The Legend of Korra und Harley Quinn, die Produktion übernimmt.

Shankars Verbindung zu Devil May Cry kam dabei eher zufällig zustande. Wie er kürzlich verriet, war seine ursprüngliche Idee, eine Anime-Adaption von Dino Crisis zu verwirklichen. Als er 2017 Capcom besuchte, wollte er eigentlich die Rechte an einer Umsetzung der Dinosaurier-Horror-Serie erwerben. Stattdessen bot ihm Capcom völlig überraschend Devil May Cry an.

Netflix begleitete die Ankündigung des Veröffentlichungstermins mit einem Trailer, der die Intro-Sequenz der Serie zeigt. Die stark stilisierten Szenen sind unterlegt mit einem berühmten Song von Limp Bizkit.

Der neue Trailer:

via Siliconera, Eurogamer, Bildmaterial: Devil May Cry, Netflix, Capcom