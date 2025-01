Ein hierzulande nur für 3DS veröffentlichter Ableger könnte das nächste „Tales of“-Remaster sein

Lernen wir heute das nächste Remaster der „Tales of“-Reihe kennen? Gerade erst ist Tales of Graces f Remastered erschienen, da geht der Blick schon wieder nach vorn. Grund dafür ist ein Trademark.

Bandai Namco hat ein solches für Tales of the Abyss registriert. Der Eintrag wurde am 16. Januar eingereicht und am 25. Januar öffentlich gemacht. Nicht nur deshalb glauben Fans, dass Tales of the Abyss das nächste Werk des Tales of Remastered Project sein könnte.

Producer Yuki Ishikawa hatte schon vor Monaten seine Sympathie zu „Abyss“ bekundet. Yuki Ishikawa selbst sei ein Fan von Tales of the Abyss und nannte es als einen der Gründe, warum er zum Unternehmen kam. „Wenn [ein Remaster von Tales of the Abyss] möglich wäre und ich diese Freude mit dem Rest der Fans teilen könnte, wäre das etwas, worauf ich hart hinarbeiten würde“, sagte Ishikawa damals.

Ein Markeneintrag allein bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein neues Spiel oder eine Neuveröffentlichung bevorsteht. Die Wahl von Tales of the Abyss würde allerdings zum bisherigen Muster der Remaster passen. Derzeit ist Tales of the Abyss nur für PlayStation 2 und Nintendo 3DS erhältlich. Die PS2-Version erschien zudem nicht in Europa.

Das Tales of Series Remastered Project verfügt über ein eigenes Entwicklerteam bei Bandai Namco. Mit der Reihenfolge der Remaster zur Tales-of-Serie sind nicht alle Fans einverstanden. In den Augen vieler gibt es Spiele, die eine Neuauflage eher verdient hätten und nicht zuletzt auch einige, die dem Westen mangels Lokalisierung bisher verwehrt blieben. Wie würde euch also Tales of the Abyss gefallen?

via Automaton Media, Bildmaterial: Tales of the Abyss, Bandai Namco via Mobygames