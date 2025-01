Der Shovel Knight ist zurück: Yooka-Replaylee weist dem beliebten Ritter sogar neue Inhalte zu

Playtonic Games hat bekannt gegeben, dass Shovel Knight in Yooka-Replaylee zurückkehren wird. Die Neuauflage von Yooka-Laylee bringt den beliebten, schaufelschwingenden Ritter erneut ins Spiel – diesmal mit einer überarbeiteten Quest, die Fans eine zusätzliche Herausforderung bietet.

Die Ankündigung erfolgte mit einem Trailer, der die Rückkehr des Charakters in das kunterbunte Universum zeigt. Übrigens: Nach wie vor plant man die Veröffentlichung von Yooka-Replaylee für „Nintendo“ – die heutige Pressemeldung konkretisiert ebenso wenig wie der neue Trailer auf „Nintendo Switch 2“. Na ja.

In der Pressemitteilung von Playtonic heißt es jedenfalls humorvoll, dass man Shovel Knight nach einem „falschen Abzweig am Kreisverkehr“ bei sich behalten durfte, nachdem man Yacht Club Games kontaktiert hatte. Neben seinem frischen Look wird er in Yooka-Replaylee eine neue Mission für die Fans bereithalten, die mit einem der begehrten Pagies belohnt wird. Hierbei handelt es sich um ein neues Collectible.

Neuauflage modernisiert Erlebnis

Die Neuauflage von Yooka-Laylee modernisiert das ursprüngliche Spielerlebnis durch zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen. So sind etwa die Quills nun farblich an die jeweiligen Level angepasst, und die Spielwelt ist von Beginn an in ihrer erweiterten Form verfügbar. SpielerInnen können von Anfang an alle Fähigkeiten von Yooka und Laylee nutzen, wodurch sich die Rolle von Händler Trowzer verändert. Zudem wird das Universum um neue Sammelobjekte wie die „platinfarbenen“ Münzen von Coinelius erweitert.

Playtonic feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen und hat angekündigt, dass bald weitere Neuigkeiten folgen werden. Das Studio, das sich mit Yooka-Laylee als Erbe klassischer Rare-Plattformer positionierte, wurde 2015 von ehemaligen Rare-Mitarbeitern gegründet und entwickelt seither farbenfrohe 3D-Jump’n’Runs.

Mit Yooka-Replaylee dürfte Playtonic die Zukunft der Serie einläuten. Nach dem Kauf einer Minderheitsbeteiligung durch Tencent im Jahr 2021 kündigte das Studio an, eine Fortsetzung zu Yooka-Laylee entwickeln zu wollen. Ob diese Fortsetzung auf den Mechaniken von Yooka-Replaylee aufbauen wird, bleibt abzuwarten. Fans dürfen sich jedoch auf mehr Abenteuer mit dem dynamischen Duo freuen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Yooka-Replaylee, Playtonic Games