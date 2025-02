Direktvergleich zwischen Trails in the Sky 1st Chapter und dem Original im neuen Gamplay-Trailer

GungHo hat den ersten offiziellen Gameplay-Trailer zum kommenden Remake Trails in the Sky 1st Chapter veröffentlicht. Das Video zeigt die überarbeitete 3D-Grafik im Vergleich zum Originalspiel und gibt einen Einblick in die Charaktere während der Kämpfe und der Erkundung der Spielwelt.

Das Remake wurde ursprünglich während einer Nintendo Direct angekündigt, später bestätigte eine Aktionärsversammlung von Falcom, dass das Spiel auch für PlayStation 5 und PCs über Steam erscheinen wird. Die westliche Veröffentlichung auf allen Plattformen übernimmt GungHo.

Das Remake soll nicht nur neuen Spielern einen leicht zugänglichen Einstiegspunkt bieten, sondern auch langjährige Fans zurückholen, die sich von der Serie entfernt haben. Die Serie ist über die Jahre sehr umfangreich und komplex geworden. Der Serienerstling gehört aber heute noch zu den beliebtesten Games.

Trails-Fans dürfen auf die erste deutsche Lokalisierung des Klassikers gespannt sein. Dazu gibt es englische und japanische Sprachausgabe. Trails in the Sky 1st Chapter soll weltweit im Herbst 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Der neue Trailer:

