Das war … Kalenderwoche 52/2024

Im letzten Wochenrückblick des Jahres geht es passenderweise eher gemächlich zu und her. So gibt es Gerüchte zum Switch-Nachfolger, eine Umfrage zu Final Fantasy und die Strategie von Falcom. Auch einige neue Trailer könnt ihr noch über den Jahreswechsel mitnehmen. Zum Schluss findet ihr dann noch die Spiele des Jahres unseres Teams. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nächstes Jahr erwartet uns der Switch-Nachfolger, alles andere wäre überraschend. Nun ist aber noch die Zeit für Gerüchte, bevor die Enthüllung erfolgt. So soll der Joy-Con-Drift beseitigt werden und das Dock leistungsfähiger sein.

Wie soll sich Final Fantasy in Zukunft entwickeln? Dafür steht aktuell eine Umfrage von Square Enix bereit. Dort könnt ihr euch unter anderem zu euren liebsten Ablegern äußern.

Mit dem Remake Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) hat Falcom ein Ziel, wie Präsident Toshihiro Kondo bekannt gab. Nämlich die Reihe aus der Nische zu holen. Für neue Spieler sei das zudem ein guter Einstiegspunkt.

Mit der Neuankündigung Kingdom: Hadou (Mobil) tun sich Bandai Namco und Koei Tecmo zusammen. Das Strategie-Spiel setzt auf das Free-to-play-Modell. Neu ist auch die Ankündigung der Visual Novel Ghost Traveler: Adventures in Edo (Switch, PC) von SUCCESS. Im nächsten Juni erscheint die Videospiel-Adaption Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi (Switch, PC) vorerst in Japan. Der nächste Wurf von Yostar soll das Fantasy-RPG Stella Sora (PC, Mobil) werden. Mit brasilianischen Mythen beschäftigt sich The Tale of Mara and Moa (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), während sich das Action-RPG Katana Dragon (PC) von Diablo und Zelda inspiriert sieht.

Dank Gato hat Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series, PC) inzwischen einen weiteren Kämpfer im Aufgebot. Aus der Neuauflage Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gab sich Cheria die Ehre. Sogar ein physisches Comeback feiern darf das Indie-RPG OFF (Switch, PC). Ab sofort ist das Feybreak-Update zu Palworld (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erhältlich, während bei Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil) morgen das erste große Update ansteht. Spannende Kollaborationen enthüllte derweil Goddess of Victory: NIKKE (PC, Mobil). Konami kündigte auch noch Anime-Kurzfilme zu Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles an.

Das Team von JPGAMES präsentiert euch in diesen Tagen traditionellerweise die Spiele des Jahres 2024. Bisher konntet ihr die GotY-Listen von Seb, Robert, Kevin, Kerona, Marco und Tim finden. Sind eure Favoriten ebenfalls mit dabei?