The Tale of Mara and Moa entführt euch in eine Welt der Mythologien um Brasilien

QUByte Interactive und Cabana Game Studio haben gemeinsam The Tale of Mara and Moa angekündigt. Das Action-RPG soll 2025 erscheinen und entführt SpielerInnen in eine tropische Inselwelt voller Geheimnisse und Herausforderungen. Die Geschichte basiert dabei auf Mythologien der Ureinwohner Brasiliens.

In The Tale of Mara and Moa übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über das titelgebende Duo, das sich auf einer Mission befindet, sein Dorf zu retten. Dabei können die beiden Protagonisten frei gewechselt werden, um verschiedene Gegner zu bekämpfen und die Fähigkeiten von Mara und Moa strategisch einzusetzen.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als Hommage an Klassiker der 90er-Jahre und laden SpielerInnen ein, eine Welt voller tropischer Regenwälder, sonniger Strände, dunkler Sümpfe und geheimnisvoller Ruinen zu erkunden. Dabei gilt es, Rätsel zu lösen, versteckte Bosse zu besiegen und die verblassende Vergangenheit der Insel aufzudecken.

„Reise durch tropische Regenwälder, sonnige Strände, dunkle Sümpfe und wage dich in Ruinen eines vergessenen Volkes. Löse Rätsel und Enigmen, die auf der Insel verstreut sind, und decke die verblassende Vergangenheit der Insel auf“, heißt es.

Das Spiel bietet ein Kampfsystem, das durch erlernbare Fähigkeiten und die sogenannten „Blessings of the Spirits“ erweitert wird. Diese verleihen den Angriffen die Kräfte der Sonne und des Mondes. Durch das Besiegen versteckter Bosse können neue Fähigkeiten erlernt und einzigartige Talismane gefunden werden.

Zudem legt The Tale of Mara and Moa großen Wert auf das Sammeln und Kombinieren von Ressourcen. SpielerInnen können aus gesammelten Zutaten sowohl nahrhafte als auch bizarre Rezepte kreieren. Die Entwickler versprechen dabei interessante Effekte, die durch das Experimentieren mit den Zutaten entstehen.

Der neue Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Tale of Mara and Moa, QUByte Interactive, Cabana Game Studio