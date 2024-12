JPGAMES.DE: Kevins Spiele des Jahres 2024

Platz 2: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak



Das war für mich in diesem Jahr tatsächlich die größte Überraschung. Ich muss gleich sagen: Ich hatte in der Vergangenheit nur mal Cold Steel auf PSP getestet und sonst keine Berührungspunkte mit der Reihe. Ich war aber dennoch interessiert, allerdings waren die alten Teile ja überwiegend zusammenhängend. Mit Daybreak hat man nun einen „frischen“ Start hingelegt, natürlich gibt es auch Gast-Charaktere und die Lore aus der Vergangenheit. Ich kann aber sagen, mit dem Teil kann man trotzdem gut einsteigen. Die Story hat mich überzeugt, das Gameplay ebenso. Lediglich manche Events wurden doch mit etwas arg vielen Textboxen in die Länge gezogen, aber dafür ist die Reihe ja auch bekannt. Dennoch ist es ein solider zweiter Platz für mich! Ich bin sehr auf den zweiten Teil gespannt.