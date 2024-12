Infinity Nikki läutet „Shooting Star Season“ mit neuen Inhalten, Events und Outfits ein

Infold Games hat das erste große Inhalts-Update für Infinity Nikki angekündigt. Die „Shooting Star Season“ beginnt am 30. Dezember 2024 auf PlayStation 5, PCs und Mobilgeräten. Laut der offiziellen Pressemitteilung bringt das Update neue Storyinhalte, Herausforderungen, zeitlich begrenzte Events und eine Vielzahl neuer Outfits mit sich.

Das Thema der „Shooting Star Season“ dreht sich um funkelnde Meteoriten, die den Nachthimmel von Miraland erleuchten. Spielerinnen und Spieler können an Festivitäten teilnehmen, während die Bewohner zusammenkommen und Wünsche zu den Sternen sprechen. Dabei erwarten sie neue Aktivitäten, Belohnungen und interaktive Elemente, welche die gemütliche Open-World-Erfahrung weiter vertiefen sollen.

Seit seinem Launch Anfang Dezember 2024 verzeichnet Infinity Nikki über 20 Millionen Downloads und wurde sowohl von der Community als auch von Kritikern gelobt. Das Spiel vereint Dress-up-Mechaniken mit Open-World-Gameplay und lädt zu Aktivitäten wie Angeln, Basteln und storybasierten Quests ein.

Die malerische Welt von Miraland möchte Schauplatz spannender Entdeckungen sein: Spieler gleiten über wunderschöne Landschaften, pflegen ihre Haustiere, lösen Rätsel und stoßen auf Geheimnisse wie Geisterzüge und fliegende Papierkraniche.

Bereits vor seiner Veröffentlichung zog Infinity Nikki Aufmerksamkeit auf sich, nicht zuletzt wegen der Mitarbeit von Kentaro Tominaga, der zuvor an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom beteiligt war. Das Spiel ist der fünfte Teil der Nikki-Reihe und der erste, der für Konsolen entwickelt wurde. Dank der Unreal Engine 5 gelingt es dem Titel, die bekannte Mobile-Marke in die große Konsolenwelt zu heben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames