JPGAMES.DE: Roberts Spiele des Jahres 2024

Platz 2: Neva



Neva ist ein wunderschönes Abenteuer, welches mich nicht nur einmal an die Ghibli-Filme erinnert, sondern insgesamt eine stimmungsvolle Atmosphäre und eine einfühlsame Erzählweise aufweist. Während des Spielens bin ich regelrecht in den malerischen Landschaften versunken. Gleichzeitig gibt es diese besondere Bindung zwischen Alba und Neva, die mein Herz während des gesamten Spiels erwärmt hat. Da die Spielzeit auch nicht zu lang ist, konnte ich jede Stunde davon genießen und werde in den nächsten Jahren sicher noch öfter in diese Welt eintauchen. Wie ein guter Film, den man sich einmal im Jahr anschaut.