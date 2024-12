SNK will mit dem neuen KOF Studio sein Vermächtnis der Fighting-Games weiter prägen

Die SNK Corporation hat mit der Gründung des KOF Studio einen weiteren Schritt für die Zukunft ihrer Fighting-Games angekündigt. Das Studio soll die 30-jährige Tradition von SNKs ikonischen Titeln wie The King of Fighters, Fatal Fury und Samurai Shodown bewahren und zugleich eine neue Ära für die Serien einläuten.

Die Ankündigung erfolgt passend zum 30. Jubiläum von The King of Fighters, einer der bekanntesten Serien von SNK. Laut der offiziellen Website wird KOF Studio die Weiterentwicklung der Marken vorantreiben. Mit dem Slogan „Revolutionize the legacy“ unterstreicht man diesen Anspruch.

Zu den bisherigen Projekten des Teams zählen The King of Fighters XV, Samurai Shodown (2019), SNK Heroines: Tag Team Frenzy und The King of Fighters XIV. Aktuell arbeitet KOF Studio an zwei Projekten: Fatal Fury: City of the Wolves und einem Action-RPG im „Samurai Shodown“-Universum.

SNK wurde 1978 in Osaka gegründet und feierte in den 1990er Jahren dank der Popularität seiner Arcade-Kampfspielserien wie King of Fighters, Fatal Fury und Samurai Shodown bemerkenswerte Erfolge. Für Skepsis sorgte 2022 die nahezu 100-prozentige Übernahme durch den saudi-arabischen MiSK-Fonds.

