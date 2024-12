Fatal Fury: City of the Wolves stellt Gato vor, der es vorzieht, in Dunkelheit zu kämpfen

Die legendäre „Fatal Fury“-Reihe erhält mit Fatal Fury: City of the Wolves im kommenden Jahr eine mit Spannung erwartete Fortsetzung. SNK Corporation hat nun einen weiteren spielbaren Charakter vorgestellt: Gato. Der schweigsame Kämpfer wird mit der Veröffentlichung des Spiels am 24. April 2025 dabei sein.

Gato kehrt zurück, um mit seinem Vater Gao abzurechnen, der ihn im letzten Turnier schwer verletzt und beinahe geblendet hatte. Seit diesem brutalen Angriff hat Gato seine Sehkraft größtenteils zurückgewonnen. Dabei stellte er jedoch fest, dass seine Abhängigkeit von seinen Augen seine Kampfkraft eingeschränkt hatte. Infolgedessen bevorzugt er es jetzt, in kompletter Dunkelheit zu kämpfen. Als er vom neuen Turnier erfährt, schwört er Rache und nimmt Gao erneut ins Visier.

Die „Fatal Fury“-Reihe von SNK debütierte 1991 und war ein Vorreiter des Kampfspiel-Booms der 1990er Jahre. Der letzte Teil der Reihe, Garou: Mark of the Wolves, erschien 1999. Nach 26 Jahren erhält die Serie jetzt endlich eine neue Fortsetzung.

Fatal Fury: City of the Wolves will dabei frischen Wind in die Serie bringen: Mit einem einzigartigen Artstyle, der die Sinne anspricht, sowie innovativen Mechaniken wie dem neuen REV-System, das die Spannung während der Kämpfe erhöht. Darüber hinaus bietet das Spiel noch robustere Kampfsysteme als seine Vorgänger. Ein weiteres Highlight sind die zwei unterschiedlichen Steuerungssysteme, die sowohl Neulingen als auch erfahrenen Spielern Spaß und Herausforderungen bieten sollen.

Die Straßen von South Town, bekannt für wilde Träume und noch wildere Ambitionen, bilden den Schauplatz für dieses neue Kapitel der Serie. Hier entsteht (hoffentlich) eine neue Legende, wenn Fatal Fury: City of the Wolves im April 2025 erscheint.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fatal Fury: City of the Wolves, SNK Corporation