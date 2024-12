Falcom verfolgt mit The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st ein ganz bestimmtes Ziel

Unlängst hat Nihon Falcom The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st angekündigt. Der Serienerstling, der einst den Beginn der beliebten Trails-Reihe markierte, wird im Jahr 2025 als vollständig überarbeitete 3D-Version weltweit auf PS5, Switch und Steam erscheinen.

Im Rahmen einer Aktionärsversammlung gab Präsident Toshihiro Kondo einige Einblicke in die Hintergründe dieser Entscheidung. Wie Suzuki Online, übersetzt von Automaton Media, berichtet, möchte man die Serie mit dem Remake aus der Nische holen.

Kondo erklärte demnach zunächst, dass es lange gedauert habe, ein Remake zu realisieren, da Nihon Falcom ein vergleichsweise kleines Studio mit nur 64 Mitarbeitern sei. Noch dazu muss man die Ressourcen auf die Kiseki-Spiele, die Ys-Spiele und weitere Spiele aufteilen.

Die Entscheidung für das Remake wurde jedoch auch von der wachsenden Herausforderung beeinflusst, neue Fans für die Serie zu begeistern. „Wenn Leute auf mich zukommen und fragen: ‚Ich möchte in die Serie einsteigen, wo soll ich anfangen?‘, weiß ich manchmal nicht, was ich ihnen sagen soll“, gibt Kondo zu.

Die Gründe dafür liegen sicherlich nicht nur in der Länge der Reihe, sondern auch in unterschiedlichen Verfügbarkeiten über mehrere Plattformen hinweg und natürlich in der Komplexität der Spiele selbst. Das Remake soll daher nicht nur neuen Spielern einen leicht zugänglichen Einstiegspunkt bieten, sondern auch langjährige Fans zurückholen, die sich von der Serie entfernt haben.

Das Remake sei demnach „eine Botschaft an langjährige Fans sein, die schon länger nicht mehr gespielt haben oder sich ein wenig von der Serie entfernt haben“ und ein Versuch, „die Trails-Serie wiederzubeleben, die in den letzten Jahren zu einer Nische geworden ist“, so Kondo. Zudem sei das Projekt auch eine Antwort auf die wachsenden Bedenken innerhalb der japanischen Spieleindustrie über den Rückgang des RPG-Genres. Hier erfahrt ihr mehr zum Spiel selbst!

via Automaton Media, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st, Falcom