JPGAMES.DE: Sebs Spiele des Jahres 2024

Platz 2: Stellar Blade



Wie sich alle wieder nicht eingekriegt haben! Von mir aus hätte man, puh, sagen wir mal, einen muskulösen, alten, hässlichen, weißhaarigen Sack spielen können. Wäre trotzdem ein absolut fantastisches Spiel. Zwinker, zwinker. Das Kampfsystem hat bis zum Schluss unfassbar Bock gemacht und spätestens mit dem plötzlichen Gameplay-Wechsel hatte mich Shift Up vollends überzeugt. Ich bin extrem gespannt, was man von dem Studio noch in Zukunft erwarten darf. Aber hey, wisst ihr was? Ich sag es jetzt einfach: EVE ist hot und die Outfits könnten knapper nicht sein! Sollen sie doch alle rumheulen. Wer glaubt, darum ging es in dem Spiel, der verpasst eben was. Es darf ebenso Frauen mit Härchen im Gesicht wie auch mein aalglattes, dürres Stellar Babe geben. Diversität oder so.