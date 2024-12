JPGAMES.DE: Marcos Spiele des Jahres 2024

Most Wanted 2025

Ghost of Yōtei

Nur äußerst selten hat mich ein Videospiel emotional so gepackt, wie es ein Ghost of Tsushima tat. Mit seiner spannenden Geschichte, spektakulären Kämpfen und einer wunderschönen Open-World bot der Titel alles, was ich mir von einem waschechten Samurai-Abenteuer wünsche. Daher sind meine Erwartungen an den zweiten Teil der Reihe unheimlich groß. Vor allem eine etwas belebtere Spielwelt würde ich mir für den Nachfolger der Ghost-Reihe wünschen. Auf jeden Fall eines meiner Highlights im Jahre 2025.

Assassin’s Creed Shadows

Für das Jahr 2025 lautet einer meiner heißen Favoriten auf jeden Fall Assassin’s Creed Shadows. Das Samurai- bzw. Ninja-Abenteuer aus dem Hause Ubisoft macht schon jetzt einiges her und daher hoffe ich auf eine große Open-World mit viel zum Erkunden, actiongeladenen Kämpfen und spannenden Stealth-Missionen. Das bisher Gezeigte macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Auch optisch ist der Titel schon jetzt ein Leckerbissen.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Nach vielen, vielen Jahren ist das Remake des vielleicht besten Metal-Gear-Ablegers endlich in greifbarer Nähe. Mit einer ordentlich aufgebohrten Grafik und der ein oder anderen neuen Idee will das Remake von Snake Eater nicht nur alteingesessene SpielerInnen und Fans von Metal Gear begeistern, sondern auch Neulinge der Reihe in seinen Bann ziehen. Auch wenn mir ein vollwertiges Remake des ersten Teils noch lieber gewesen wäre, so freue ich mich dennoch unheimlich auf dieses Remake.