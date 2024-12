Ghost Traveler: Adventures in Edo ergründet Kriminalfall im Rotlichtbezirk der Edo-Zeit

SUCCESS Corporation hat mit Ghost Traveler: Adventures in Edo eine neue Mystery-Visual-Novel für Nintendo Switch und PCs (Steam) angekündigt. Der Titel soll 2025 digital erscheinen und wird Englisch, Japanisch sowie vereinfachtes Chinesisch unterstützen.

Im Mittelpunkt von Ghost Traveler: Adventures in Edo steht der 17-jährige Kotaro, ein Junge aus der modernen Welt, der durch ein übernatürliches Phänomen in Shibuya das Bewusstsein verliert. Als er erwacht, findet er sich in der Edo-Zeit des 19. Jahrhunderts wieder, genauer gesagt im Yoshiwara-Viertel, dem Rotlichtbezirk der damaligen Hauptstadt Japans.

Doch es kommt noch schlimmer: Kotaro erfährt von einer göttlichen Gestalt, dass sein Körper gestorben ist und er nun lediglich als Seele existiert. Die Gründe für seine Ankunft in dieser Epoche und die Möglichkeit, ins Jenseits überzutreten, bleiben zunächst unklar.

Auf der Suche nach Antworten wird Kotaro Zeuge eines Mordes an einer Kurtisane. Getrieben von Neugier und dem Wunsch, die rätselhaften Ereignisse zu enträtseln, nimmt er die Rolle eines Detektivs an. Doch der erste Fall ist nur der Anfang einer Serie bizarrer Morde, die ihn in die dunklen Geheimnisse des Yoshiwara-Viertels ziehen.

Ghost Traveler: Adventures in Edo möchte eine packende Kriminalgeschichte mit einem historischen Setting und übernatürlichen Elementen verbinden. Der erste Trailer bietet einen Einblick in die düstere Atmosphäre und die Erzählweise des Spiels.

Der Ankündigungstrailer:

