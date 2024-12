Natsume’s Book of Friends erhält eine Videospiel-Adaption für Switch und PCs

Publisher Bushiroad Games und Entwickler Toydium haben angekündigt, dass Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi am 5. Juni 2025 für Nintendo Switch und PCs via Steam in Japan erscheint. Eine Lokalisierung ist noch nicht angekündigt.

Natsume’s Book of Friends basiert auf einem Manga von Yuki Midorikawa. Eine Veröffentlichung im Westen gab es über Viz Media und auf Deutsch (Pakt der Yokai) über Egmont. Die Anime-Adaption ist bei Crunchyroll zu sehen.

Das Spiel lädt Fans dazu ein, in die Welt von Natsume’s Book of Friends einzutauchen und eine ganz persönliche Sommerferienreise zu erleben. Als Takashi Natsume können sie durch die malerische Umgebung wandern, sich mit Freunden wie Nishimura, Kitamoto und Tanuma treffen, Touko helfen oder Ratschläge an die Yokai aus dem „Dog’s Circle“ geben. Neben diesen Aktivitäten warten auch typische Sommerpflichten wie Hausaufgaben auf die SpielerInnen.

Besonderes Augenmerk liegt auf der liebevoll gestalteten Hintergrundkunst, die von Ishigaki Production stammt, dem Studio hinter der Anime-Serie. Neben bekannten Orten aus dem Anime bietet das Spiel exklusive Schauplätze, die nur hier entdeckt werden können. SpielerInnen können die Stadt frei erkunden und dabei die bekannten Charaktere treffen.

Die Geschichte des Spiels verbindet Elemente aus den verschiedenen Handlungssträngen der Serie, von Freundschaft über Familie bis hin zu den Begegnungen mit Yokai. In einem begrenzten Zeitraum von einem Monat entscheiden die SpielerInnen, mit wem sie ihre Zeit verbringen und wie sie ihre Sommerferien gestalten möchten.

Die Switch-Version wird in einer Standardedition (physisch oder digital) und einer limitierten Erstausgabe erhältlich sein. Letztere umfasst zahlreiche Extras, darunter eine spezielle Box, ein A3-Clearposter, ein Nyanko-Sensei-Federmäppchen, vier Nyanko-Sensei-Badges, ein Postkartenbuch, eine Shuuichi Natori-Bromide sowie eine Promokarte.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi, Bushiroad, Ishigaki Production, Toydium