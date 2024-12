JPGAMES.DE: Keronas Spiele des Jahres 2024

Most Wanted 2025

Ich war ein riesiger Fan von It Takes Two und freue mich deshalb ungemein auf Split Fiction. Mit meinem Partner in Crime werden wieder kreative Ansätze des Entwicklerteams ausgetestet. Nur auf die 2D-Level habe ich weniger Bock, aber vielleicht kann er mich da ja irgendwie mitziehen …? Außerdem sieht Tales of the Shire so gut aus, obwohl ich gar nicht sooo der Riesenfan von Der Herr der Ringe bin. Aber na ja, mit Cozy hat man mich.