Das war … Kalenderwoche 46/2024

Eine Änderung bei The Game Awards, eine Kontroverse bei Sony und die Patentklage gegen Palworld waren in dieser Woche die emotionalsten Themen. Die Ankündigungen betrafen zwei spannende Spin-offs, der Videorückblick lohnt sich ebenfalls. Zum Schluss haben wir noch ein Review für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Schon bald gehen The Game Awards mit Geoff Keighley wieder über die Bühne. In diesem Jahr dürfen nun auch Erweiterungen zu Spielen für die begehrten Preise nominiert werden. Man darf gespannt sein, wie stark das die Nominierungen beeinflussen wird.

Immer wieder zu reden gibt die PSN-Pflicht für PC-Spiele von Sony. Auf diese Kritik hat Sony nun mit Präsident Hiroki Totoki quasi von oberster Stelle geantwortet. Diese Regel sei wichtig, um Ordnung und Sicherheit in den Online-Diensten zu gewährleisten.

Die rechtlichen Streitigkeiten zwischen Nintendo und Palworld (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) hat ein weiterer Experte eingeordnet. Laut Patentanalyst Florian Müller ist die Klage ein klarer Fall von Mobbing. Die ganze Geschichte könnte sich deshalb noch Jahre hinziehen.

Gleich zwei Spin-offs machten in dieser Woche erstmals auf sich aufmerksam. So wollen mit Monster Hunter Outlanders (Mobil) Capcom und Tencent eure Mobilgeräte erobern, während Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation von Marvelous und Edelweiss das Franchise erweitert. Ab sofort weltweit verfügbar ist Beyblade X: XONE (Switch, PC), die nächste Beyblade-Generation in Videospielform. Anfang Dezember geht das mit Spannung erwartete Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil) an den Start. Bereits nächste Woche erscheint der Anime-inspirierte Taktik-Shooter Strinova (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) zunächst für PCs. Im nächsten Jahr könnt ihr dann in MONGIL: STAR DIVE (PC, Mobil) Monster auch auf Konsolen zähmen. Umfangreiche Eindrücke konnten wir zu Indiana Jones und der Große Kreis (PS5, Xbox Series, PC) gewinnen.

Der Kickstarter-Erfolg Ratatan (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) hat seit Neustem einen Publisher gefunden. Über die zahlreichen und einigermaßen verrückten Gameplay-Möglichkeiten haben die Macher von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) informiert. Auch die spektakulären und actionreichen Kämpfe aus The First Berserker: Khazan (PS5, Xbox Series, PC) bekamen eine Bühne. Noch im November wird STARSEED: Asnia Trigger (Mobil) veröffentlicht und das kooperative Sandbox-Survival-Game Aloft (PC) geht im Januar in den Early Access. Gemütliches Dungeon-Crawling erwartet uns im März mit Grimoire Groves (Switch, PC).

Ebenfalls für Konsolen erscheint die vierfache Neuauflage FATE: Reawakened (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Verspätet, dafür aber physisch gibt es im nächsten Jahr das Farming-Abenteuer Sugardew Island (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Der große DLC „Dawn of Equinox“ zu Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ist ab sofort erhältlich und es soll noch mehr folgen. Eine interessante Doku zu Half-Life 2 könnt ihr euch ebenfalls ansehen. Eine neue Kampagne von Xbox legte den Fokus kontroverserweise nicht auf die Konsole selbst. Nicht vergessen wollen wir die neuste Nintendo Direct zu Super Nintendo World mit den beiden Nintendo-Legenden Shigeru Miyamoto und Donkey Kong.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES hat die Neuauflage eines Klassikers getestet. Dabei setzt Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) auf Retro-Charme. Die schöne Grafik überzeugt, der Soundtrack wurde neu aufgenommen. Vieles blieb jedoch beim Gameplay beim Alten.