The Game Awards 2024: Kontroverse Änderung an den Regeln für Nominierungen festgelegt

The Game Awards hat eine wichtige Konkretisierung für die Nominierungen des Jahres 2024 bekannt gegeben: Erstmals sind auch Nominierungen von DLCs, Remakes und Erweiterungspaketen in allen Kategorien möglich.

Im Wortlaut umfasst die Erweiterung „expansion packs, new game seasons, DLCs, remakes and remasters“ – rein theoretisch also beispielsweise auch die zweite Season von Foamstars, wenn sie eben außergewöhnlich gut ist. Und natürlich Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Diese Erweiterung der Regularien wurde kürzlich auf der offiziellen FAQ-Seite des Events veröffentlicht und sorgt bei Fans für gemischte Reaktionen. Auf der anderen Seite: Es vergeht ohnehin kein Jahr, in dem The Game Awards nicht kontrovers diskutiert werden.

Mit der neuen Regelung sollen Unklarheiten beseitigt werden, die in der Vergangenheit für Diskussionen gesorgt haben, was die Nominierungsfähigkeit bestimmter Titel betrifft. Die FAQ-Seite betont, dass dabei Faktoren wie die „Neuartigkeit der Inhalte“ sowie das „kreative und technische Schaffen“ ausschlaggebend sein sollten.

Die Reaktionen der Fans sind geteilt. Während einige die Entscheidung begrüßen und der Meinung sind, dass herausragende Inhalte unabhängig von ihrem Format Anerkennung verdienen, befürchten andere, dass populäre, aber wenig innovative Remaster oder eben DLC-Erweiterungen andere, auszeichnungswürdige Neuerscheinungen verdrängen.

Washington-Post-Journalist Gene Park schreibt: „Erdtree ist mit Abstand eines der besten Spielerlebnisse des Jahres. Die Erweiterungen von FromSoftware sind untrennbar mit dem Originaltitel verbunden. Ich respektiere [die neuen Regeln], aber ich werde Erdtree nicht in meine Liste aufnehmen, da ich es als Teil von Elden Ring betrachte, einem Spiel aus dem Jahr 2022, dessen Vermächtnis bereits geschätzt wird.“

Ob sich diese neue Regelung merklich auf die Nominierungen der The Game Awards 2024 auswirken, wird sich bereitsam 18. November zeigen, wenn die Nominierten offiziell bekannt gegeben werden. Die Verleihung der Game Awards 2024 findet am 12. Dezember statt.

via GameRant, Bildmaterial: The Game Awards 2023