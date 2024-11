Zelda trifft Stardew Valley: Das kreative Aloft geht im Januar in den Early-Access bei Steam

Funcom und Entwickler Astrolabe Interactive haben den Early-Access-Start für ihr kooperatives Sandbox-Survival-Game Aloft bekannt gegeben. Der Titel wird am 15. Januar 2025 exklusiv für PCs über Steam verfügbar sein.

Man habe in mehreren Demos positives Feedback erhalten und wolle ein einzigartiges Erlebnis bieten in einer Welt aus schwebenden Inseln, die von den Spielern erkundet, besiedelt und gestaltet werden können.

GameRant befand einst, Aloft würde die Kreativität eines Tears of the Kingdom mit dem gemütlichen Landwirtschaften eines Stardew Valley kombinieren. Es gibt Elemente aus Survival-, Adventure- und Farming-Spielen. SpielerInnen können jede schwebende Insel in ihr eigenes Himmelsfahrzeug verwandeln, ausgestattet mit Segeln, Rudern und Steuermechanismen, um die Winde zu nutzen. Die kreative Freiheit steht im Mittelpunkt des Spiels.

Koop-Gameplay und Umwelt

Das Spiel ermöglicht das Erkunden und Gestalten der Welt allein oder in Gruppen von bis zu acht SpielerInnen. Jeder kann sein eigenes fliegendes Schiff mitbringen, was es ermöglicht, gemeinsam ganze Dörfer am Himmel zu erschaffen. Die Spielwelt wächst dynamisch mit der Community: Der Insel-Designer erlaubt es, neue Inseln zu gestalten und zu importieren, auch solche, die von der Community erstellt wurden. Im Kreativmodus können Spielerinnen frei bauen und im Fotomodus ihre Kreationen festhalten.

Ein zentrales Element von Aloft ist die Säuberung der Inseln von einem mysteriösen Pilzbefall, der das natürliche Gleichgewicht stört. Jede Insel besitzt ihr eigenes lebendiges Ökosystem, das es zu bewahren gilt. Durch das Wiederherstellen der Balance und das Heilen von Pflanzen und Tieren tragen die Spielenden dazu bei, die Welt in ihrer ursprünglichen Pracht erstrahlen zu lassen.

Neben der klassischen Ressourcensammlung und dem Bauen steht auch die Erforschung von altem Wissen und geheimnisvollen Relikten im Vordergrund, die den Fortschritt im Spiel erleichtern und neue Möglichkeiten eröffnen.

Erweiterungen im Early Access

Astrolabe Interactive plant, Aloft während der Early-Access-Phase kontinuierlich zu erweitern. Neue Biomes, zusätzliche Spielmechaniken und Herausforderungen sowie eine Vielzahl von Crafting-Möglichkeiten sind in zukünftigen Updates vorgesehen. SpielerInnen dürfen sich auf regelmäßige Neuerungen freuen, die das Erlebnis stetig bereichern werden. Eine Demo ist nach wie vor bei Steam verfügbar.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Aloft, Astrolabe Interactive, Funcom