Animal Crossing trifft auf Hades: Grimoire Groves hat einen konkreten Termin und neuen Trailer

Animal Crossing meets Hades, was? Das hatte auch unsere Aufmerksamkeit. Das „von Fans als Mischung aus Hades und Animal Crossing“ beschriebene Roguelite-Spiel Grimoire Groves hat endlich ein Veröffentlichungsdatum erhalten.

Der gemütliche Dungeon-Crawler wird am 6. März 2024 über Steam für PCs erscheinen. Eine Version für Nintendo Switch ist ebenfalls in Planung und soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des „Cozy Quests“-Events, bei dem auch ein neuer Trailer präsentiert wurde.

Worum geht es in Grimoire Groves?

In Grimoire Groves schlüpfen SpielerInnen in die Rolle der Hexe Primrose, die ihre Ausbildung bei ihrer Tante Lavender beginnt. Doch die einst magischen Grimoire-Haine sind nicht mehr das, was sie aus ihrer Kindheit kennt: Die elementaren Geister und die niedlichen Pflanzenwesen sind verschwunden, und es liegt an den SpielerInnen, die magische Balance wiederherzustellen.

Ihr schaltet ständig neue Zauber frei und erweitert euer Grimoire. Experimentiert mit verschiedenen Magien und findet eure eigene Balance zwischen den vier Elementen. Nebenher züchtet ihr Pflanzen und betreibt Handwerk. Alles mit einem Ziel: den Wald wiederzubeleben.

Findet die sagenumwobenen Waldgeister und helft ihnen, ihre Kräfte zurückzuerlangen. Dekoriert dabei auch eure Hexenhütte, um die Magie der Geister und eure eigenen Fähigkeiten zu stärken. Hinter Grimoire Groves steht das Indie-Studio Stardust aus der Schweiz.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Grimoire Groves, Stardust