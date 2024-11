The First Berserker: Khazan ist kein Soulslike, sondern Nachfolger eines 20 Jahre alten RPGs

Im Rahmen der G-Star 2024 in Südkorea haben Publisher Nexon und Entwickler Neople frische Gameplay-Videos zum kommenden Action-RPG The First Berserker: Khazan präsentiert. Das Spiel, das im „Dungeon & Fighter“-Universum angesiedelt ist, wird für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series entwickelt und soll Anfang 2025 erscheinen.

Die neuen Eindrücke zeigen nicht nur die herausfordernde Action, sondern geben auch tiefere Einblicke in die Geschichte und das Gameplay. In einem Interview bekräftigten die Entwickler außerdem, dass sie ihr Spiel selbst gar nicht als „Soulslike“ betrachten.

The First Berserker: Khazan versetzt die SpielerInnen in die Rolle von Khazan, der sich aus dem Exil in der eisigen Tundra befreit und auf einen blutigen Rachefeldzug begibt. Die actiongeladenen Kämpfe sind von dynamischen, technischen Elementen geprägt, die an Soulslike-Titel erinnern, jedoch betonen die Entwickler, dass das Spiel von ihnen selbst nicht als Soulslike betrachtet wird.

In einem Interview mit GameWatch betonte Neople-CEO Myung-Jin Yoon: Obwohl es Ähnlichkeiten geben mag, sehe man Khazan nicht als Soulslike. Es sei in erster Linie ein Nachfolger des fast 20 Jahre alten RPGs Dungeon Fighter Online. Es handele sich um ein ‘What if’-Projekt, das die Essenz von Dungeon Fighter Online in ein vollwertiges 3D-Konsolenspiel übertragen soll.

Hommage an Dungeon Fighter Online

Das Kampfsystem von The First Berserker: Khazan ist somit stark von Dungeon Fighter Online inspiriert und greift dessen Kombos, Waffen und Fähigkeiten auf. Während das Originalspiel zum Start berüchtigt schwierig war, ist es über die Jahre zugänglicher geworden. Doch bei Khazan verfolgt Neople eine andere Philosophie. Natürlich wolle man das Spiel aber auch herausfordernd gestalten, dazu sei aus den ersten Playtests schon viel Feedback gesammelt worden.

Nach den ersten Präsentationen auf der Gamescom 2024 und der Tokyo Game Show 2024 gab es auf der G-STAR 2024 die Gelegenheit, das Spiel selbst auszuprobieren. In der spielbaren Version erkunden die BesucherInnen die Region Heinmach und messen sich mit den imposanten Bossen Volbaino und Rangkus. Diese Szenen sind auch in den neuen Videos festgehalten.

Mount Heinmach:

Volbaino Boss Battle:

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: The First Berserker: Khazan, Nexon, Neople