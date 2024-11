This is an Xbox: Die neue Xbox-Kampagne sorgt für Stimmung in den sozialen Medien

Es war eine ganz gute Woche für Xbox-Fans: Indiana Jones und der Große Kreis, South of Midnight, Avowed, Call of Duty: Black Ops 6 und Warcraft wurden in irgendeiner Form bedient. Fabulös! Die heute vorgestellte neue Xbox-Kampagne nimmt der geneigte, dedizierte Xbox-Konsolenfan aber wohl eher zähneknirschend zur Kenntnis.

Die Kampagne „This is an Xbox“ zeigt, wie vielfältig die Nutzungsmöglichkeiten der Xbox-Plattform mittlerweile sind. Statt nur auf die klassischen Konsolen Xbox Series X und S zu setzen, hebt die Kampagne die Vielfalt des Xbox-Ökosystems hervor und betont, dass Xbox-Spiele heute auf einer Vielzahl von Geräten gespielt werden können – vom Smartphone bis zum Handheld.

Fans von „klassischen Konsolen“ sehen da einmal mehr ihre Felle davonschwimmen, aber im Prinzip führt die Kampagne nur vor Augen, was ohnehin schon lange im Xbox-Kosmos stattfindet: Die Konsole tritt in die zweite Reihe – stattdessen liegt der Fokus auf Services und Software. Ein Zugangspunkt: die Xbox.

Die Kampagne, die in TV-Spots, auf Social Media und in großen Städten wie Berlin, London, New York und San Francisco zu sehen ist, zeigt eben nicht nur Konsolen, sondern auch Geräte wie Laptops, Fernseher, Amazon Fire TV Sticks und das ROG Ally-Handheld als Xbox-kompatible Geräte.

Damit will Microsoft unterstreichen, dass Xbox nicht (mehr) nur eine Konsole ist, sondern ein ganzes Ökosystem, das sich über verschiedene Plattformen und Bildschirme erstreckt. Für den Witz sorgen die Dinge, die eben wirklich keine Xbox sind: Bento-Boxen, Eierkartons („eggs box“) und Katzenklos („cat box“) eben.

Die „This is an Xbox“-Kampagne setzt sich nicht nur in klassischen Werbemedien fort, sondern auch in kreativen Installationen in Metropolen weltweit. Bushaltestellen und Werbeflächen wurden umgestaltet, um zu zeigen, dass man Xbox-Spiele an unerwarteten Orten genießen kann.

In Kooperationen mit Marken wie Samsung, Porsche und der britischen Happy Egg Co bringt Microsoft zusätzlich humorvolle Varianten des Mottos hervor – so zeigt ein Spot der Happy Egg Co. eine „eggs box“ neben einer Xbox Series S.

In den sozialen Medien wird die Kampagne sehr unterschiedlich aufgenommen. Ein paar Fans stellen auf stur, posten ein Bild von Xbox-Konsolen mit den Worten: Das ist die Xbox. Jemand anderes postet ein Bild der PS5 mit den Worten: „I love playing Sea Of thieves on my Xbox.“ Manche verweisen auf Stadia, andere sagen: Das ist die Zukunft. Was sagt ihr?

Der Trailer zur Kampagne:

via GamesWirtschaft, VGC, Xbox, Bildmaterial: Xbox