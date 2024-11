Sugardew Island: Gute und schlechte Nachrichten zum gemütlichsten Farming-Game aller Zeiten

Fans und Unterstützer des charmanten Farming-Abenteuers Sugardew Island müssen sich leider noch etwas gedulden. Das Entwicklerteam hat bekannt gegeben, dass die ursprünglich noch für dieses Jahr geplante Veröffentlichung verschoben wurde.

Der neue Veröffentlichungstermin liegt nun in Anfang 2025. „Aber der Grund dafür ist ziemlich aufregend“, heißt es von den Machern. „Wir haben eine Förderung in Höhe von 40.000 Euro vom Land Hessen/Deutschland erhalten.“ Dieses Geld würde ein „sehr gefragtes Feature“ ermöglichen. Details folgen.

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten. Man bestätigte eine physische Veröffentlichung für Switch und PS5 im breiten Handel. Die Produktion der Handelsversion übernimmt Silver Lining Interactive. Außerdem gibt es neue Plattformen: PS4 und Xbox One.

Inspiriert von Harvest Moon

Sugardew Island ist eine Hommage an die beliebten Harvest-Moon-Spiele der DS-Ära. SpielerInnen

können ihre eigene Farm bewirtschaften, Tiere pflegen, Feldfrüchte anbauen und in einem eigenen Hofladen verkaufen. Das Spiel bietet eine entspannte Atmosphäre und richtet sich an Fans des Cozy-Game-Genres, die gerne in eine friedliche Inselwelt eintauchen möchten.

Die Kickstarter-Kampagne zu Sugardew Island war ein voller Erfolg: Mit über 2.166 UnterstützerInnen

und 95.092 Euro wurde das ursprüngliche Ziel von 30.000 Euro weit übertroffen. Dank der Stretch-Goals wurden neue Features freigeschaltet, darunter ein erweiterter Charakter-Editor, die Möglichkeit, wilde Tiere zu adoptieren, und zusätzliche Upgrades für den Hofladen.

Der neue Trailer:

via Steam, Bildmaterial: Sugardew Island, rokaplay