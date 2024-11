Sakuna Chronicles: Marvelous kündigt Spin-off zum erfolgreichen Sakuna-Abenteuer an

Marvelous hat heute Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation angekündigt. Das Spiel wird derzeit von Edelweiss entwickelt, dem Team hinter dem erfolgreichen Sakuna: Of Rice and Ruin. Beim neuen Spiel handelt es sich um ein Spin-off zu diesem Titel.

In Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation steht nicht Sakuna selbst im Mittelpunkt, sondern ihre enge Freundin, Prinzessin Kokorowa. Kokorowa ist eine hochrangige Göttin, die über Räder und Erfindungen in ihrem himmlischen Zuhause wacht.

Das Spin-off soll eine völlig neue Geschichte erzählen, die sich um die brillante Göttin und ihre Abenteuer dreht. Weitere Details zu den Plattformen und dem Erscheinungsdatum sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Sakuna: Of Rice and Ruin erschien 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam und wurde von XSEED und Marvelous im Westen veröffentlicht. Es hat sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft. Anschließend gab es eine Anime-Adaption, die in diesem Jahr auch im Westen an den Start ging.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation, Marvelous, Edelweiss