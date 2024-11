Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii konkretisiert Kampfstile und Seeschlachten

In gut drei Monaten erscheint Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und Yakuza-Fans treten das nächste, mutmaßlich erneut verrückte Abenteuer an. SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku haben jetzt Details zu den unterschiedlichen Spielstilen – ein Markenzeichen der Reihe.

Diesmal kostet Hauptcharakter Goro Majima diese unterschiedlichen Kampfmöglichkeiten aus. Das Spiel, das nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth ansetzt, begleitet nämlich den Fanliebling Goro Majima auf einem wilden Piratenabenteuer.

Dabei erlangt Majima seine Erinnerungen zurück, gründet eine Piratencrew und durchkreuzt die offene See auf der Suche nach legendären Schätzen. Fans können in den Kämpfen zwischen zwei Kampfstilen wechseln: dem „Mad Dog“-Stil und dem „Sea Dog“-Stil.

Dynamische Kampfstile und Heat-Aktionen

Der „Mad Dog“-Stil, bekannt aus früheren Spielen der Serie, kombiniert schnelle Fäuste, Tritte und Messerangriffe zu blitzschnellen Kombos. Durch den Schaden, den die SpielerInnen anrichten, füllt sich die sogenannte Wahnsinnsanzeige, mit der Majima schattenhafte Doppelgänger beschwören kann, die seine Zerstörungskraft verstärken.

Der „Sea Dog“-Stil hingegen setzt auf den Einsatz von Entermessern, die Majima für brutale Hiebkombos nutzt. Im Verlauf der Geschichte erhalten die SpielerInnen zudem Zugriff auf besondere Fähigkeiten, die es ermöglichen, dunkle Gottheiten herbeizurufen. Diese Beschwörungen werden durch spezielle Schätze, die sogenannten Dunklen Instrumente, freigeschaltet und bringen verheerende Angriffe auf das Schlachtfeld.

Im Kampf können SpielerInnen auf eine Auswahl an Nebenwaffen zurückgreifen, die den „Sea Dog“-Stil ergänzen. Der Cutlass-Bumerang ermöglicht großflächigen Schaden, während die geladene Pistole explosive Rückstöße verursacht. Der Kettenhaken bietet eine schnelle Möglichkeit, auf Gegner zuzuschlagen und entscheidende Angriffe zu landen.

Besonders eindrucksvoll sind die Dunklen Instrumente, die von besiegten Piratencrews geplündert werden können. Diese verfluchten Artefakte erlauben es, mächtige Kreaturen zu beschwören: Die Violine ruft menschenfressende Haie herbei, die Gegner zerfleischen, während die verfluchte Gitarre einen riesigen Affen beschwört, der mit gewaltigen Aufwärtshaken zuschlägt. Das Saxophon entfesselt fliegende Verbündete, die mit Tornados angreifen, und die Okarina beschwört tödliche Quallen aus der Tiefsee, die mit elektrischen Angriffen zuschlagen. Verrückt genug? Ok.

Schlachten auf hoher See

Dazu segeln die SpielerInnen mit Majimas Schiff, der Goro Maru, über den weiten Ozean und erkunden Schatzinseln sowie Leuchttürme. Die Seeschlachten fordern taktisches Geschick: SpielerInnen müssen feindlichen Kanonen ausweichen und gleichzeitig ihre eigenen Angriffe gezielt einsetzen. Nach der Bombardierung feindlicher Schiffe können sie diese entern, um in packenden Deckkämpfen gegen den rivalisierenden Kapitän und dessen Crew anzutreten.

Für den Erfolg auf See ist die Anpassung des eigenen Schiffs entscheidend. SpielerInnen können das Design der Goro Maru individuell gestalten, die Rüstung verstärken und mächtige Waffen ausrüsten. Die Crewmitglieder bringen jeweils einzigartige Fähigkeiten mit, die im Kampf von Vorteil sind – einige fokussieren sich auf offensive Angriffe, während andere heilende Unterstützung bieten.

Weitere Details dürften uns in den kommenden Wochen erwarten! Das Erscheinungsdatum von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wurde kürzlich vorgezogen. Das Spiel erscheint bereits am 21. Februar 2025. Masayoshi Yokoyama, Studioleiter von Ryu Ga Gotoku, erklärte, dass man den Termin angepasst habe, damit Fans genug Zeit haben, das Spiel in Ruhe zu genießen, bevor Monster Hunter Wilds eine Woche später veröffentlicht wird.

Neuer Battle-Trailer:

Pirate-Battle-Trailer:

via Gematsu, Pressemeldung, Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio