SEGA kann sich auf starkes Gaming-Segment verlassen und die großen Games kommen erst

Sega hat die Geschäftszahlen für die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht, das den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. September 2024 abdeckt. Während die Umsätze im gesamten Unternehmen leicht zurückgingen, konnte das Videospiel-Segment stark zulegen und trug maßgeblich zum positiven Ergebnis der Entertainment-Sparte bei.

Starkes Gaming-Segment

Der Umsatz im Bereich Entertainment Contents, zu dem auch die klassischen Videospiele gehören, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 Prozent auf 141,7 Milliarden Yen, rund 889 Millionen Euro. Der reine Umsatz der Spiele-Sparte wuchs sogar um 22 Prozent auf 95,6 Milliarden Yen, rund 600 Millionen Euro.

Diese positiven Ergebnisse werden hauptsächlich durch starke DLC-Verkäufe und anhaltende Verkäufe von älteren Titeln getragen. Besonders hervorgehoben wurde der Erfolg von Unicorn Overlord, dem aktuellen Vanillaware-RPG, das nach über 10 Jahren Entwicklungszeit veröffentlicht wurde. Im September feierte man eine Million verkaufter Einheiten.

Sega berichtet weiterhin, dass die Verkäufe von Neuerscheinungen im ersten Halbjahr schwächer ausfielen als erwartet. Diese erzielten lediglich 5,6 Milliarden Yen, etwa 35 Millionen Euro, im Vergleich zu 6,2 Milliarden Yen im Vorjahr. Das dürfte vor allem daran liegen, dass es nicht arg viele Neuveröffentlichungen gab.

Besserung ist allerdings in Sicht: Metaphor: ReFantazio und Sonic x Shadow Generations haben jeweils bereits über eine Million Einheiten am Erscheinungstag verkauft. Allerdings erst im Oktober und somit fallen diese Zahlen erst in den nächsten Geschäftsbericht.

Weitere Impulse erwartet Sega durch einen „Sonic-Rollout“ aus Sonic Rumble, ein Free-to-Play-Mobile-Game, und die Veröffentlichung des Films Sonic the Hedgehog 3 im Winter 2024. Im Februar 2025, zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres, steht außerdem noch Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii auf dem Plan.

Das Spiele-Segment hingegen soll auch deshalb im Vergleich zum Vorjahr wachsen und 235 Milliarden Yen (rund 1,47 Milliarden Euro) Umsatz erreichen, was einem Zuwachs von etwa 5 Prozent entspricht. Die Videospiel-Sparte darf sich also auf Kurs wähnen.

