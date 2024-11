Dawn of Equinox erweitert Sea of Stars ab sofort im Couch-Koop und unzählige Neuerungen

Das beliebte Sea of Stars von Sabotage Studio den großen DLC „Dawn of Equinox“ spendiert bekommen. Im Fokus des Gratis-DLC stehen umfangreiche Änderungen am Kampfsystem, neue Features sowie ein Koop-Modus. Der Launchtrailer zum DLC bietet einen ersten Eindruck der neuen Inhalte.

Das Update bringt eine Überarbeitung des Kampfsystems, das nun als „Combat 2.0“ bezeichnet wird. Hierbei wurden die Sticky Combo Points eingeführt, die es den Fans ermöglichen, Combo-Punkte auch nach dem Kampf zu behalten. Diese Änderung soll für mehr Flexibilität bei der Planung von Combo-Angriffen sorgen und neue strategische Möglichkeiten eröffnen.

Darüber hinaus wurde das gesamte Spiel durch neue Animationen, Musikstücke und Charakterporträts optisch und akustisch aufgewertet. Auch ein Speedrun-Modus, entwickelt in Zusammenarbeit mit der Community, wurde hinzugefügt.

Das Highlight: der Couch-Koop-Modus

Das Highlight des DLCs ist der lang ersehnte Couch-Koop-Modus, der es bis zu drei SpielerInnen ermöglicht, gemeinsam die Welt von Sea of Stars zu erkunden. Im Kampf wechseln die Fans ab, wählen Aktionen aus und können durch gut getimte Blocks und Treffer zusätzliche Bonuseffekte erzielen.

Außerhalb der Kämpfe können alle drei SpielerInnen unabhängig voneinander agieren – sie können rennen, schwimmen, einkaufen, mit NPCs sprechen und Rätsel lösen. Um verlorene MitspielerInnen zurück ins Abenteuer zu holen, gibt es eine praktische Blasenmechanik.

Ein Blick in die Zukunft

Mit der Veröffentlichung des DLCs „Dawn of Equinox“ bereitet sich das Team bereits auf den nächsten kostenlosen Inhalt vor. Der kommende DLC „Throes of the Watchmaker“ soll im Frühjahr 2025 erscheinen und wird die Geschichte von Sea of Stars weiterführen.

„Nochmals vielen Dank an alle für die überwältigende Unterstützung. Egal, ob ihr zum ersten Mal spielt oder euch erneut anstrengt, wir hoffen, ihr werdet Sea of ​​Stars in seiner vollen Pracht genießen“, heißt es von Creative Director Thierry Boulanger im PlayStation Blog, wo die neuen Inhalte des Updates noch viel ausführlicher beschrieben werden.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio