Das neue Monster Hunter Outlanders will das volle Survival-Erlebnis auf Mobilgeräte bringen

Tencent und Capcom haben ein neues Monster-Hunter-Abenteuer enthüllt: Monster Hunter Outlanders, ein Open-World-Survival-Spiel, das für iOS und Android erscheinen wird. Entwickelt von TiMi Studio Group, verspricht das Spiel ein vollwertiges Monster-Hunter-Erlebnis für mobile Plattformen.

Natürlich wird Monster Hunter Outlanders auf Mobilgeräten im Free-to-play-Konzept veröffentlicht. Es gibt In-App-Käufe, aber noch keinen konkreten Termin. Vor der Veröffentlichung sind zunächst mehrere Playtests geplant.

Monster Hunter Outlanders bringt das traditionelle Gameplay der Serie auf mobile Geräte. „Es ist an der Zeit, dass die Mobile-Gamer in den vollen Genuss dessen kommen, was Monster Hunter zu einer der beliebtesten Spielereihen macht“, so Dong Huang, Produzent der TiMi Studio Group, in einer Pressemitteilung.

Und weiter: „Monster Hunter Outlanders bietet den Spielern nicht nur ein authentisches Jagderlebnis, sondern auch eine riesige offene Welt mit der Community und den sozialen Systemen, nach denen die Spieler heute suchen.“

Fans können in einer nahtlosen Open-World jagen, die verschiedene Biome wie Wälder, Sümpfe und Wüsten umfasst. Dabei bietet das Spiel typische Crafting-Mechaniken, die es ermöglichen, individuelle Ausrüstungen und Werkzeuge herzustellen, um die Jagd und Erkundung zu erleichtern. SpielerInnen können sowohl solo als auch im Multiplayer in einer Gruppe von bis zu vier Jägern auf die Pirsch gehen und setzen dabei auf die traditionellen Monster-Hunter-Waffen.

Charaktere und Begleiter als treue Gefährten

Im Laufe der Story werden SpielerInnen auch verschiedene Charaktere treffen. Diese Charaktere können nicht nur als Verbündete dienen, sondern auch direkt von SpielerInnen kontrolliert werden. Natürlich dürfen die beliebten Felyne-Begleiter aus der Monster-Hunter-Reihe nicht fehlen, und sie werden durch weitere, neue Begleiter ergänzt, die den Fans bei der Jagd und beim Sammeln von Gegenständen zur Seite stehen.

Soziale Features und regelmäßige Events

Monster Hunter Outlanders wird außerdem soziale Features und regelmäßige Events bieten, die für eine lebendige Community sorgen sollen. Tencent plant, über soziale Medien und einen eigenen Discord-Server mehr Details zu zukünftigen Updates und Playtests zu teilen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Eurogamer, Bildmaterial: Monster Hunter Outlanders, TiMi Studios, Tencent