Das war … Kalenderwoche 43/2024

Verwendung von KI, Kreativität, ignoriertes Fan-Feedback und neu geschriebene Geschichten: In dieser Woche wurden einige emotionale Themen verhandelt. Natürlich wollen wir euch auch den gewohnten Trailer-Rückblick bieten. Schlussendlich haben wir zudem noch vier Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Der Falcom-CEO Toshihiro Kondo hat eine Idee, wie man die Wartezeit auf Lokalisierungen verkürzen könnte: KI. Er hat dabei vor allem die Anfangsphasen des Lokalisierungsprozesses im Blick. Insbesondere bei der Trails-Reihe würde menschlicher Einsatz aber immer noch wichtig bleiben.

Auch der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden hat sich zu einem heiklen Thema geäußert. Er sieht nämlich die Kreativität in der Games-Industrie auf dem Rückzug. Die Hauptursache dafür seien die steigenden Kosten von AAA-Spielen und der damit sinkende Mut zum Risiko.

Dem Fan-Feedback haben sich zwei weitere Größen gewidmet: Keiichiro Toyama (Slitterhead) und Katsura Hashino (Metaphor: ReFantazio). Hashino blendet dieses bewusst aus, während Toyama aktiv zuhört und Nützliches übernimmt. Zwei Entwickler, zwei Herangehensweisen.

Auch Geschichte wurde neu geschrieben, zumindest ein bisschen. Beim originalen Final Fantasy VII hat man nämlich einen Glitch entdeckt, welcher ein bekanntes, einschneidendes Story-Ereignis überspringt.

Gleich mit einem Verkaufsmeilenstein veröffentlicht wurde Sonic X Shadow Generations (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Eine weitere Neuveröffentlichung, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PS4, PS5, Switch, PC), erhielt ebenso den Launchtrailer. Bei einer Präsentation zu Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) ging es unter anderem um den kommenden Beta-Test. Bei der inzwischen erfolgten Konsolen-Ankündigung von Yooka-Replaylee (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) sind vor allem Nintendo-Fans hellhörig geworden. Den bereits vierten Charakter stellte man aus Venus Vacation PRISM: Dead of Alive Xtreme (PS4, PS5, PC) vor. Erstmals hat zudem Masahiro Sakurai über sein neues Spiel gesprochen. Viel durfte der Smash-Bros-Schöpfer jedoch leider nicht ausplaudern.

Je den konkreten November-Veröffentlichungstermin erhalten haben sowohl die Taktik-Adaption Metal Slug Tactics (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) als auch das gemütliche Management-Spiel Dungeon Inn (PC). Einen handgezeichneten Schauer versuchte uns hingegen Bye Sweet Carole (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) einzujagen. Einen Blick auf die Bosse gewährte uns Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Für PCs und Konsolen befindet sich das Metroidvania INAYAH: Life After Gods in Entwicklung, während Urban Myth Dissolution Center (PS5, Switch, PC) euch den Prolog zeigte.

Bei Kickstarter um eure Aufmerksamkeit buhlen derzeit das Retro-Projekt Former Dawn (PC, NES) und das actionreiche SoulQuest (Switch, PC). Das kommende November-Update von Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) wurde in einem Video ausführlich vorgestellt. Inhalte zu Final Fantasy VI sind in wenigen Tagen in Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) verfügbar. Endlich konkretisiert hat sich auch die Zusammenarbeit von Magic: The Gathering und Final Fantasy. Die ersten Artworks könnt ihr somit bestaunen, aber die Wartezeit bis Juni 2025 bleibt erheblich. Eine Kollaboration gibt es auch zwischen Castlevania und Vampire Survivors (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil). Mit Sammelkarten feiert Panini den 25. Geburtstag von One Piece.

Zum Schluss ist es nun noch Zeit für die vier neuen Reviews von JPGAMES. Ein Muss für alle Fans des schnellen Igels ist Sonic X Shadow Generations (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Vor allem das neue Abenteuer mit Shadow kann überzeugen. Entspannen könnt ihr euch mit Shin chan: Abenteuer in Kohlenburg (Switch, PC) (zum Testbericht). Es erwartet euch ein kleines, sommerliches Abenteuer mit einer kindlich-spannenden Handlung. Ein fantastisches Remake ist Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Die klassische Reise hat man mit vielen Quality-of-Life-Updates erfolgreich in die Neuzeit geholt. Nicht so viel hat sich hingegen bei Shadows of the Damned: Hella Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) getan. Das kurze, experimentelle und sich am Rande der Geschmacklosigkeit befindliche Spiel unterhält jedoch auch heute noch.