Totgeglaubtes Kickstarter-SRPG mit einst prominenter Besetzung gibt Lebenszeichen

Erinnert ihr euch an Unsung Story? Das vielversprechende Kickstarter-Projekt nahm vor stolzen 10 Jahren seinen Anfang und war mit einer errungenen Finanzierung von 660.000 US-Dollar ziemlich ambitioniert.

Vor allem das Mitwirken von SRPG-Veteran Yasumi Matsuno ließ Genre-Herzen seinerzeit höher schlagen. Was aber folgte war eine abenteuerliche Entwicklungszeit, wie auch unser News-Archiv zum Spiel beweist.

Fast zwei Jahre nach dem letzten Update und mehr als 10 Jahre nach Start der Kampagne, sind die Entwickler des angeschlagenen SRPGs nun zurückgekehrt, um zu erklären, dass der Titel „wieder auf Kurs“ sei.

2016 wurde Unsung Story bekanntlich auf Eis gelegt, um dann an ein neues Studio verkauft und 2020 in einen wenig erfreut aufgenommenen Early Access zu starten. Wie das jüngste Update enthüllt, schwebte diese Veröffentlichung seit vier Jahren über den Köpfen des Entwicklers Little Orbit. „Wir haben einen unserer Meinung nach großartigen Start in das fertige Spiel abgeliefert“, schreibt Matthew Scott, CEO von Little Orbit. „Aber wir haben uns geirrt.“

„Obwohl es ein paar Bereiche gab, die den Spielern gefielen, war das Feedback aus dem Early Access leider überwiegend negativ. Tatsächlich brachte es das Projekt in eine seltsame Schwebe: Kapitel 1 war eindeutig so schlecht, dass eine Fortsetzung der Spielrichtung die Unterstützer und Fans des Projekts nur enttäuschen würde, aber es war nicht so schlecht, dass ich das Gefühl hatte, wir sollten das Ganze aufgeben“, resümiert Scott.

Harte Zeiten für Little Orbit

Yasumi Matsunos direkte Beteiligung endete, als die anfängliche Entwicklung 2016 auslief, obwohl Scott 2021 erklärte, dass das neu gestartete Spiel immer noch von seinen Designdokumenten inspiriert sei. Little Orbit scheint in jedem Fall hartnäckig und hat die letzten vier Jahre damit verbracht, seine schlecht aufgenommene Erstveröffentlichung zu überarbeiten.

„2023 war ein hartes Jahr für unser Studio und die Spielebranche insgesamt. Ich werde hier nicht alle unsere Probleme im Detail beschreiben, aber wenn die Dinge einen Abschwung nehmen, können die Auswirkungen auf ganzer Linie katastrophal sein“, so Scott mit dem Hinweis, dass unbezahlte Arbeit für einen Partner das Studio „Hunderttausende von Dollar in den Miesen“ zurückgelassen habe. Little Orbit arbeitete daran, die Probleme mit dem Early-Access-Build in den Jahren 2021 und 2022 zu beheben, musste aber pausieren, während das Studio Überlebensarbeit leistete.

„Wir gehen derzeit Bildschirm für Bildschirm das gesamte Spiel durch, um den Projektplan für die verbleibenden Aufgaben zu erstellen, und ich werde ihn hier auf Kickstarter veröffentlichen. Danach werden wir einen neuen Meilensteinplan mit Entwicklungszieldaten erstellen und veröffentlichen“, verspricht Scott.

Basierend auf dem Feedback zum Early Access hat Little Orbit die Hauptfigur von Unsung Story neu gestaltet, 3D-Wackelkopfmodelle in Dialogsequenzen durch traditionellere 2D-Porträts ersetzt, überflüssige Dialoge gekürzt, die Benutzeroberfläche neu gestaltet, das Klassensystem neu ausbalanciert und weibliche Charaktermodelle hinzugefügt, die in der Originalveröffentlichung nicht vorhanden waren.

via PC Gamer, Bildmaterial: Unsung Story, Little Orbit