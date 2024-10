Ode an Castlevania: Die legendäre Marke wird in einer weiteren Kollaboration gefeiert

Jahrelang gab es diverse Medienberichte zur Wiederbelebung der drei großen Konami-Marken Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania. Inzwischen kennen wir Konamis Pläne mit Silent Hill in aller Ausführlichkeit und auch der Snake Eater ist zurück.

Castlevania hingegen? Mit Crossovern wie Dead Cells, Dead by Daylight und V Rising und einem Anime sowie Neuauflagen wie in der Castlevania Dominus Collection hält Konami die Marke warm. Ein neues Spiel? Noch nicht.

Auch heute geht es mit einer Kollaboration weiter. Der neue und „bisher größte“ DLC zu Vampire Survivors ist nicht nur vom Titel her eine „Ode an Castlevania“ – mit einer „gigantischen Menge an Inhalten“ will man die legendäre Reihe feiern.

Versprochen werden über 20 Charaktere, mehr als 40 Waffen, darunter natürlich Peitschen, über 30 Musiktracks und der bisher größte Level. „Ode an Castlevania“ wird am 31. Oktober 2024 für PCs, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 5 und 4 sowie Mobilgeräte veröffentlicht und 3,99 Euro kosten.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Vampire Survivors, poncle