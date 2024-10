Euer vielleicht erstes SaGa-Game erscheint in zwei Tagen und bietet harte Post-Game-Inhalte

Am 24. Oktober erscheint mit Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven vielleicht euer erstes SaGa-Spiel. Das HD-Remake ist die wohl bisher aufwendigste Neuauflage der zuletzt vielen SaGa-Neuauflagen.

Und weil jedes SaGa-Spiel für sich selbst spielbar ist, müsst ihr euch an der „2“ gar nicht stören. Unsere Anspiel-Gelegenheiten waren jedenfalls vielversprechend. Das waschechte 3D-Remake des SNES-Klassikers, dessen Original gleichzeitig das meistverkaufte SaGa-Spiel in Japan war, erhält übrigens eine deutsche Lokalisierung.

Square Enix feiert den Launch schon heute mit dem Launchtrailer. Darüber hinaus teilte man einige neue Details zu Post-Game-Inhalten und dem New-Game-Plus-Modus. Wie ihr vielleicht wisst, waren die originalen SaGa-Games relativ anspruchsvoll.

Nicht, dass Spiele „früher“ nicht des Öfteren schwieriger waren. Aber SaGa hob sich in dieser Sache gegenüber der direkten Konkurrenz wie Final Fantasy tatsächlich ab. Im HD-Remake gibt es dennoch neue Schwierigkeitsgrade. Der vorerst härteste orientiert sich am Original.

Es geht noch schwerer

Wer das Spiel beendet, schaltet aber für den New-Game-Plus-Modus die neuen Schwierigkeitsgrade „Expert“ und „Romancing“ frei. AMEMIYA ist wahrscheinlich wenig begeistert. Aber RPG-Fans lieben bekanntlich die Herausforderung. Während man zwischen den anderen Schwierigkeitsgraden frei wechseln kann, kann man auf „Expert“ und „Romancing“ nicht zurückwechseln, wenn man während des Spiels kurzzeitig einen leichteren Grad spielt.

Nach Abschluss der Hauptgeschichte dürft ihr euch außerdem in einen Dungeon namens Dreadhome stürzen. Dort könnt ihr unter bestimmten Bedingungen gegen Echos der Sieben Helden kämpfen. Diese menschlichen Gestalte sind deutlich stärker als ihre Dämonenformen, die ihr in der Story bekämpft habt.

Das HD-Remake erscheint am 24. Oktober für PlayStation, Nintendo Switch und PCs. Wer das Spiel vorbestellt, erhält als Bonus zwei hilfreiche Gegenstände: Shiyuans Tactical Primer und Cat’s Amulet. Es gibt zudem eine Handelsversion für Nintendo Switch und PS5, die ihr bei Amazon* findet.

Der Launchtrailer:

