SoulQuest will ein Kampfsystem inspiriert von Devil May Cry und Bayonetta bieten

Bei all den schönen Kickstarter-Projekten will der Einsatz des Geldes gut überlegt sein. Vielleicht ist SoulQuest ja etwas für euch. Das 2D-Hack’n-Slash spielt in einer Pixelkunst-Welt, die von der keltischen Mythologie inspiriert ist und deren Kampfsystem sich an Devil May Cry und Bayonetta orientiert.

Devil May Cry? Hui! „Da ich in so große Fußstapfen treten will, habe ich hart daran gearbeitet, denselben Stil und dieselbe Energie dieses legendären Spektakel-Fighters in SoulQuest zu übertragen. Das Kampfsystem ist so konzipiert, dass es einfach und leicht zu erlernen ist, aber mit tiefgehenden Kombos und Interaktionen, die es genauso komplex machen wie das Spiel, das es inspiriert hat“, so der Macher.

Als ihr Mann von den Göttern geholt wurde, weigerte sich Alys, deren Urteil zu akzeptieren. Mit dem Schwert in der Hand machte sie sich auf den Weg, um seine Seele zurückzuholen, und warf der Todesgöttin Morrigan den Fehdehandschuh hin. Weder die Legionen göttlicher Diener noch die Götter selbst können ihren Zorn aufhalten.

Ihr kämpft euch also als Alys durch unzählige Horden feindlicher Kreaturen und trotzt den Kräften des keltischen Götterpantheons, immer das ultimative Ziel vor Augen. Ihr wechselt dabei zwischen physischen Angriffen, magischen Zaubern und mächtigen Finishern „für einen fesselnden, rasanten und äußerst befriedigenden Kampf.“

Wie es sich für ein Hack’n-Slash gehört, liegt offenbar ein großer Fokus auf dem Gameplay. Aber die Story soll auch nicht zu kurz kommen: Ein emotionales Abenteuer wird versprochen, durch welches mit Zwischensequenzen und Erzählungen geleitet werden soll, die von japanischer Animationen inspiriert sind. SoulQuest soll für PCs und Switch erscheinen. Für 20 US-Dollar seid ihr dabei. Eine Handelsversion für Switch kostet allerdings stolze 90 US-Dollar. Hier geht’s zur Kickstarter-Kampagne. Bei Steam gibt es schon eine Demo.

Der Kickstarter-Trailer:

Bildmaterial: SoulQuest, SoulBlade Studio LLC, TomasJPereyra