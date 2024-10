Smash-Bros-Schöpfer arbeitet schon seit Jahren an einem neuen Spiel

Smash-Bros-Schöpfer Masahiro Sakurai arbeitet an einem neuen Spiel. Das verriet er in seinem letzten Video des beliebten Youtube-Kanals „Masahiro Sakurai on Creating Games“ höchstpersönlich.

Demnach habe er das Angebot für die Entwicklung dieses Spiels schon im Juli 2021 erhalten, während er noch mit der Zusammenstellung der Ankündigungsvideos von Kazuya und Sora für Smash Bros. Ultimate beschäftigt war.

Den Spielvorschlag stellte er währenddessen in „Lichtgeschwindigkeit“ fertig, so Sakurai. Und weiter: „Es tut mir leid, dass ich nicht mehr über dieses Projekt verraten kann, aber wenn wir es schaffen, es zu verwirklichen, sollte es früher oder später angekündigt werden.“

Warum er das erzählt? Im Anschluss nahm er alle Videos für seinen Youtube-Kanal auf, weil er in der Annahme war, dass es selbst bei einem grünen Licht noch einige Monate dauern würde, bis ein entsprechendes Team zusammengestellt ist. Das dauerte tatsächlich bis April 2022.

Alle 260 Episoden, bis auf die heutige letzte Folge, seien in dieser Zeit entstanden. Trotzdem haben sich die Arbeiten als Director an seinem neuen Spiel und die Arbeit an seinem Kanal noch eine Weile überschnitten. Die Arbeit am Kanal habe ihn übrigens 90.000.000 Yen gekostet, über 550.000 Euro. Er monetarisierte die Videos nie.

Tja, und mehr verrät Sakurai nicht. Natürlich hoffen Smash-Fans, dass es sich um den Smash-Nachfolger handelt, der für den Switch-Nachfolger erscheinen könnte. Doch im Oktober 2023 sagte Sakurai, er könne sich nur schwer vorstellen, „Ultimate“ zu übertreffen.

Die letzte Folge:

