Former Dawn will das modernste NES-Game aller Zeiten werden und es sieht schon gut danach aus

Kickstarter-Freunde, hier ist euer vielleicht nächstes Projekt. „Chronicles of Astraea: Former Dawn ist, kurz gesagt, eine Geschichte der Entdeckung, des Widerstands gegen das Böse und der Erkundung des menschlichen Daseins. Die Welt ist reichhaltig, die Handlung komplex und die Charaktere dynamisch und vielschichtig“, so die Einführung.

Um diese Geschichte zu erzählen, wollen die Macher von Something Nerdy Studios eine „einzigartigen, aber klassischen Stil“ verfolgen. Man wolle ein Retro-Spiel mit einer riesigen Menge an Inhalten erschaffen, das gleichzeitig auf einer authentischen Original-Hardware läuft. Dem Nintendo Entertainment System, kurz NES.

„Wir glauben, dass Former Dawn auf dem besten Weg ist, das fortschrittlichste NES-Spiel aller Zeiten zu werden. Noch ist es nicht so weit, aber mit Ihrer Hilfe kann es das werden“, so die Macher. Und da sind wir auch schon bei der Kickstarter-Kampagne, denn das fortschrittlichste NES-Spiel aller Zeiten kostet natürlich auch Geld.

Golden in den Anfängen

Das goldene Zeitalter der JRPGs schreibt man eigentlich meistens der SNES- und PlayStation-Ära zu. Aber geboren wurde das Genre natürlich auf dem NES. „Wir versuchen vor allem zu zeigen, dass das NES, die bescheidene Konsole der 1980er Jahre, auf der das JRPG wirklich geboren wurde, in der Lage ist, Spiele im JRPG-Stil zu unterstützen, die den Ansprüchen und der Qualität der späteren Titel entsprechen, die das „goldene Zeitalter“ des JRPGs ausmachten.“

Wenn man die ersten Bilder und Szenen aus Former Dawn sieht, mag man dem durchaus Glauben schenken. Zur Story führt man schon aus: „Nach einer fehlgeschlagenen Terraforming-Mission auf einem Exoplaneten, der Lichtjahre von der Erde entfernt ist, stirbt die Menschheit aus, hinterlässt aber eine Kinderspezies (die „Formers“), die ihre eigene Herkunft vergisst. Sie spielen einen gewöhnlichen Jäger, der die Wahrheit wiederentdeckt und gegen die gesichtslose Organisation kämpft, die vor nichts zurückschreckt, um Sie zu besiegen.“

Unten seht ihr einen ersten Trailer zum Spiel. Die Kickstarter-Kampagne ist schon seit einigen Tagen online und blickt bereits auf etwa 80.000 gesammelte US-Dollar zurück. Damit ist die Hälfte des Zielbetrags schon erreicht. Die Veröffentlichung ist für Steam und als NES-ROM geplant. Als Kickstarter-Rewards gibt es aber auch NES- und Famicom-Cartridges.

Der Kickstarter-Trailer:

Bildmaterial: Chronicles of Astraea: Former Dawn, Something Nerdy Studios