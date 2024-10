Dungeon Inn: Die rundenbasierte Gasthaus-Sim lockt mit einer skurrilen Erzählung

Wie Spiral Up Games bekannt gibt, wird man Dungeon Inn am 14. November in den Early-Access bei Steam schicken. Bereits an den Start gebracht hat man einen Prolog, der eine eigene Steam-Seite hat und den ersten Ingame-Monat des Spiels bietet.

Es handelt sich um ein gemütliches, rundenbasiertes Gasthaus-Management-Spiel mit einer skurrilen Erzählung. Aldric Chang, CEO von Spiral Up Games, führt ein: „Dieses Spiel bietet eine einzigartige Mischung aus gemütlichem Ressourcenmanagement und rundenbasierter Strategie bei der Verwaltung eines Gasthauses inmitten der Rivalität zweier Gilden.“

Ihr schlüpft in die Rolle von Gastwirtin Sara, die mit einem Drachen einen Deal abschließt, um am Eingang seines belebten Verlieses ein Gasthaus zu eröffnen. Das sollte möglichst nicht auffliegen, während ihr euch zusätzlich mit der Rivalität zweier Abenteuergilden auseinandersetzen müsst.

In einem rundenbasierten Strategie-Management lockt ihr Abenteurer an oder bremst sie aus, um rivalisierende Gilden voneinander zu trennen. Hart verdiente Münzen investiert ihr in neue Einrichtugen wie Schulungsräume und Restaurants.

Entwickelt wird Dungeon Inn von Cat Society, einem kleinen südkoreanischen Studio mit drei Entwicklern. Man wolle sich auf die Entwicklung visuell ansprechender und emotional ansprechender Spiele spezialisieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dungeon Inn, Spiral Up Games, Cat Society