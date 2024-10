Termin, erste Details und Artworks: Final Fantasy trifft auf Magic the Gathering

Wizards of the Coast hat in der Nacht endlich einen ersten Einblick zur kommenden „Final Fantasy“-Kollaboration von Magic the Gathering spendiert. Diese Zusammenarbeit wurde bereits vor über einem Jahr angekündigt.

In einem ersten Trailer führen euch Shoichi Ichikawa (Producer, Square Enix) und Zakeel (Wizards of the Coast) in das kommende Kartenset ein und nennen die Zusammenarbeit eine „Traum-Kollaboration zwischen diesen beiden riesigen Marken“.

Das Set wird Motive aus Final Fantasy I bis Final Fantasy XVI umfassen. „Die Charaktere, die epischen Schlachten, die zutiefst emotionalen Geschichten, alles kommt zusammen auf eine Art und Weise, die sich magisch anfühlt“, prophezeit Zakeel.

Von Terra, Lightning und Noctis bis hin zu Cloud seien die ikonischsten Charaktere enthalten. Natürlich gehören auch Beschwörungen, Monster, Chocobos und Weapons dazu. „Dieses Set bietet die größte Sammlung an Artwork zu Final Fantasy in einem einzelnen Spiel“, so Zakeel.

Die Artworks stammen von Magic-Künstlern und legendären Final-Fantasy-Designern. Die Veröffentlichung ist für den 13. Juni 2025 geplant. Nachfolgend seht ihr den Ankündigungstrailer und sechs erste Artworks aus dem Set. Plant ihr den Kauf schon ein?

Die Artworks:

Der Trailer:

Bildmaterial: Magic the Gathering, Wizards of the Coast