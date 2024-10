Die Ankündigung von Yooka-Replaylee für Konsolen macht Nintendo-Fans hellhörig

Dumpf, aber irgendwie auch gut, klar: Yooka-Replaylee ist eine Neuauflage von Yooka-Laylee. Sie wurde bereits im Sommer für PCs und nicht näher bezeichnete Konsolen angekündigt und heute konkretisiert Playtonic.

Die Veröffentlichung für Konsolen ist geplant für: PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo. Ja, einfach nur Nintendo. Da gehört nicht viel dazu, um zu vermuten, dass es sich hier um den Switch-Nachfolger handelt.

Playtonic spielt auch ganz bewusst mit diesem Gedanken. Am Ende des heutigen Videos springen die Playtonic-Augen von rechts in den Bildschirm und bleiben hüpfend auf dem „Nintendo“-Logo liegen. Dem Vernehmen nach ist Yooka-Replaylee damit das zweite, „offiziell angekündigte“ Spiel für den Switch-Nachfolger. My Time at Evershine gehört nämlich auch dazu.

Die Neuauflage soll die „beste Version“ von Playtonics Collectathon werden, mit dem man einst natürlich an Banjo-Kazooie anknüpfen wollte. Das Original erschien 2017 und wurde durchschnittlich aufgenommen. Fans des Genres und Kenner der Vorlagen schätzten aber, dass es genau das geworden ist, was es werden wollte.

Am Rande: 2021 war bekannt geworden, dass sich China-Riese Tencent bei Playtonic einkauft. Eine Minderheitsbeteiligung, die Playtonic die „volle kreative Kontrolle“ lassen sollte, gleichzeitig aber auch Geld brachte. In diesem Atemzug kündigte man auch an, eine Fortsetzung zu Yooka-Laylee entwickeln zu wollen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Yooka-Replaylee, Playtonic