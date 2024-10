Final Fantasy VI: Der SNES-Klassiker feiert eine unerwartete Rückkehr in dieser Kollaboration

Nach Final Fantasy IX und Final Fantasy VII Rebirth steht die nächste Serien-interne Kollaboration für Final Fantasy VII: Ever Crisis auf dem Plan. Gemeinsame Inhalte mit Final Fantasy VI locken!

Dafür schlüpfen Aerith, Cloud, Tifa und Sephiroth in die Kostüme von Terra, Locke, Sabin und Edgar und ihr werdet euch Kefka als Bonus-Boss stellen müssen. Die Kollaboration geht am 30. Oktober an den Start.

Sephiroth leiht sich damit ein Kostüm von einem charismatischen Hauptcharakter und Tifa schlüpft in die Kleider eines Herren: Sabin, der in Final Fantasy VI ein Monk ist und sich vor allem auf seine physischen Angriffe verlässt. Das passt also!

Der erste Trailer zeigt die vier Charaktere in ihren neuen Outfits und auch schon einen ersten Blick auf den durchgeknallten Kefka. Unten haben wir außerdem die vier Outfits für euch. Sehr wahrscheinlich bietet die Kollaboration noch weitere Inhalte.

Erst vor wenigen Tagen verkündete Ever Crisis den Meilenstein von 10 Millionen Downloads. Ever Crisis wird ständig durch neue Story-Episoden erweitert, die sich einzelnen Compilation-Spielen widmen. Auch Final Fantasy VII: The First Soldier ist mit dabei, obwohl es unlängst eingestellt wurde.

Die Kostüme:

Der Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VI Pixel Remaster, Square Enix