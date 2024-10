Das war … Kalenderwoche 40/2024

Nach der Tokyo Game Show segeln wir nun wieder in ruhigeren Gewässern. Da kommen die Gerüchte rund um Final Fantasy IX gerade recht. Nach einem Streifzug durch aktuelle Trailer haben wir zum Schluss noch die Oktober-Neuveröffentlichungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Da ein Remake zu Final Fantasy IX noch nicht angekündigt ist, fragt man Naoki Yoshida eben hypothetisch. Wegen des großen Umfangs des Spiels wäre es laut Yoshida schwierig, das in einem Spiel umzusetzen. Jetzt fehlt nur noch die Ankündigung, oder?

Ankündigung – gutes Stichwort. Konami hat nämlich eine Lokalisierung von Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban (Switch) enthüllt. In Japan ist der Titel längst ein Multimillionen-Seller. Aus Deutschland stammt das neue Taktik-Spiel Eldritch Tactics: Lichtmond (PC). Seit wenigen Tagen erhältlich ist Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5, Switch, Xbox Series, PC), Bandai Namco spendierte den traditionellen Launchtrailer. Nächste Woche steht dann das mit Spannung erwartete Silent Hill 2 (PS5, PC) an.

Schon bald steht auch Super Mario Party Jamboree (Switch) an, deswegen gibt es nun den Übersichtstrailer. Das stylische Eröffnungsvideo könnt ihr euch zu Bleach: Rebirth of Souls (PS4, PS5, Xbox Series, PC) ansehen. Im Oktober steht auch noch The Coma 2B: Catacomb (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) für Halloween an, in den Westen schafft es dann auch die Visual Novel SINce Memories: Off the Starry Sky (PS4, Switch, PC). Im November geht es sodann mit LEGO Horizon Adventures (PS5, Switch, PC) weiter. Ebenfalls neu datiert wurde das Action-RPG Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth – Fulland of Water and Light (Switch, PC), hier müsst ihr bis nächsten Februar warten. Demnächst im Early Access verfügbar ist Windblown (PC), das neue Werk der Macher von Dead Cells.

Im aktuellen Charakter-Trailer zu Farmagia (PS5, Switch, PC) sehen wir die Designs von Hiro Mashima. Den zweiten Trailer gab es zu Romance of the Three Kingdoms 8 Remake (PS4, PS5, Switch, PC) und die Entwickler von Metal Slug Tactics (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) kamen ausführlich zu Wort. Bei The First Berserker: Khazan (PS5, Xbox Series, PC) spielte ein Boss die Hauptrolle. Mit Erfolg konnte sich Bura: The Way the Wind Blows (Switch, PC) bei Kickstarter finanzieren. Noch für PS4 und Switch nachgereicht wird Crow Country und Urban Myth Dissolution Center (PS5, Switch, PC) erhält auch eine PlayStation-Veröffentlichung.

Wie es mit dem nächsten Patch zu Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) weitergeht, seht ihr im neuen Produzentenbrief. Ab sofort free-to-play ist Foamstars (PS4, PS5) von Square Enix, die neue Season läuft bereits. Zur Switch-Veröffentlichung von Stray gibt es eine physische Version fürs Regal. Gleich doppelte F-Zero-Verstärkung erhalten demnächst alle Abonnenten von Nintendo Switch Online. Den 25. Geburtstag feiern durfte Monolith Soft, das nächste Projekt konkretisierte man jedoch nicht. Die Verfilmung Like a Dragon: Yakuza zeigte sich mit einem Trailer und neue Folgen gab es bei Pokétoon.

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf unsere Auswahl mit den Neuerscheinungen im Oktober 2024. Wie es sich gehört, wird das letzte Quartal mit einigen Krachern bedacht.