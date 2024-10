Ein Remake zu Final Fantasy IX als nur ein einziges Spiel wäre schwierig, glaubt Naoki Yoshida

Es ist erstaunlich: Über ein Remake zu Final Fantasy IX wird so viel gesprochen und geschrieben, dass man inzwischen fast glauben könnte, es existiert. Trotz aller Gerüchte und Berichte ist es aber nach wie vor nicht angekündigt.

Das hält Naoki Yoshida nicht davon ab, noch einmal darüber zu fabulieren. In einem neuen Interview wurde er gefragt, welches Remake sich der Director und Producer von Final Fantasy XIV am ehesten wünschen würde.

Eine schwierige Frage so Yoshida. „Ich glaube, das, was ich selbst gerne machen würde, wäre Final Fantasy III“, antwortet er. Natürlich wisse er aber auch, dass es derzeit viele Nachfragen zu Final Fantasy IX geben würde.

„Wenn man an Final Fantasy IX denkt, dann ist das ein Spiel mit einem riesigen Umfang. Wenn man an all diesen Umfang denkt, frage ich mich, ob es möglich ist, das als einen einzigen Titel neu zu machen. Das ist knifflig. Das ist eine schwierige Frage“, so Yoshida.

Seit dem Nvidia-Leak von 2021 ist ein mögliches Remake zu Final Fantasy IX ein Dauerbrenner. Das Spiel stand damals auf der windigen Liste, von der sich inzwischen eine Vielzahl der Projekte bestätigt hatte, selbst damals unwahrscheinliche wie Tactics Ogre Reborn.

Anschließend gab es immer wieder „Insider“-Meldungen und vor allem Naoki Yoshida darf sich in nahezu jedem Interview dazu äußern, seitdem Final Fantasy XIV: Dawntrail eine Kollaboration mit Final Fantasy IX einführte. Unser Artikel-Archiv hat alles parat.

