Macht eure Kinder zu Offizieren im Romance of the Three Kingdoms 8 Remake

Während der Tokyo Game Show hat Koei Tecmo einen zweiten Trailer zu Romance of the Three Kingdoms 8 Remake veröffentlicht. Die Reihe ist inzwischen bei Teil vierzehn angekommen, der achte Teil ist also schon entsprechend alt. 2001 erschien das Original.

Das Remake wird am 24. Oktober 2024 digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC-Steam erscheinen. Der neue Trailer zeigt euch das Leben eines Offiziers, von der Ehe, über Kinder bis zu Strategie, die ihn und euch erwarten. Ihr könnt, sollte der Protagonist sterben, in die Rolle des Kindes schlüpfen, um das Spiel fortzusetzen.

Das Remake basiert auf der damaligen „Power Up Kit“-Edition, eine spätere Veröffentlichung, mit einigen zusätzlichen Features wie den Funktionen „All Officers Play“ und „All Periods Scenarios“ sowie neuen Inhalten.

Neu im Remake ist das „Tales“-Feature, mit dem Fans eine Auswahl treffen können, welche Events sie im Spielverlauf sehen möchten. Mit der ebenfalls neuen Mechanik „Wisdom“ können Fans verschiedene Taktiken und Fähigkeiten erlernen und Offizieren das Aufsteigen in höhere Ränge ermöglichen.

Darüber hinaus wurde natürlich an der Optik geschraubt. Zusätzlich zu den neu gezeichneten Offiziersgrafiken wird die landschaftliche Schönheit des Spiels durch Tuschemalereien dargestellt, die 2D-Grafik und 3D-Tiefe kombinieren, um ein wunderschönes visuelles Erlebnis der „Welt der Drei Königreiche“ zu schaffen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, Koei Tecmo, Kou Shibusawa