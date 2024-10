Ghibli, Zelda und Adria: Bura sorgt bei Kickstarter für Furore und ist schon finanziert

Schon etwas von Bura: The Way the Wind Blows gehört? Die Kickstarter-Kampagne zum Spiel geht gerade bei Kickstarter durch die Decke und sicherte sich bereits innerhalb der ersten drei Tage ihre Finanzierung. Inzwischen steht man bei über 700 Unterstützenden und bei vermutlich bald 200 Prozent des Finanzierungsziels.

Das Cozy-Adventure ist inspiriert vom Charme von Studio Ghibli und der Folklore der Adria. Spielende erkunden eine magische Welt der Natur und Geister, in der das persönliche Wachstum und die Wertschätzung der Momente im Mittelpunkt stehen.

Die Kickstarter-Seite gibt zudem Zelda: Breath of the Wild als Inspiration an. Da wird man sogar sehr konkret: Breath of the Wild und Sable inspirieren eine kampflose Erkundung, Kena und Tchia stehen wir eine traditionelle Story und Ghibli für den visuellen Stil.

Der traditionelle Lebensstil an der Küste, fast verloren gegangen, soll in Bura: The Way the Wind Blows aufleben. Namensgebend dabei: Bura. „Bura, der stärkste und unberechenbare Nordostwind in der Adria, ist für seine orkanartige Stärke und kalte Luft bekannt und wird in der kroatischen Folklore oft als schöne Frau dargestellt“, erklären die Macher.

Bura könne zwar raus sein, habe aber auch positive Auswirkungen, indem er das Meer reinige und den Geist kläre, heißt es weiter. Ihr erkundet die Natur des Mittelmeers, begegnet Geistern aus alten Sagen und begleitet Rina auf ihrem Abenteuer durch Fernweh, Ängste und magische Legenden der Adria.

Dabei aber immer auch im Blick: The Pomalo way of life. Was Pomalo heißt? Take if easy. Relax. Don’t stress. No problem. Die Finanzierung des Projekts bedeutet bereits eine geplante Veröffentlichung für PCs und Nintendo Switch. Schon Anfang 2025 soll es bei Steam losgehen, Ende 2025 dann auf der Switch. Das Stretch-Goal für eine PlayStation-Version ist bereits geknackt. Hier könnt ihr Bura bei Kickstarter unterstützen! Die Steam-Seite findet ihr hier.

Der Kickstarter-Trailer:

Bildmaterial: Bura: The Way the Wind Blows, Tiny Meow