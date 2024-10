Das neue Action-RPG zu DanMachi hat einen Termin und erscheint auch lokalisiert

Bushiroad hat angekündigt, dass Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth – Fulland of Water and Light am 27. Februar 2025 für PC-Steam und Nintendo Switch erscheinen wird.

Ob das Spiel auch in den westlichen eShop-Stores zu finden sein wird, ist nicht so ganz deutlich. Auf jeden Fall gibt es aber englische Sprachunterstützung für Danmachi-Fans. In Japan gibt es zudem eine physische Veröffentlichung für Nintendo Switch, die für Fans und Sammler möglicherweise auch interessant wird.

Die Geschichte beginnt, als sich die Stadt Orario in eine Unterwasserstadt verwandelt, die als Welt des Wassers bekannt ist. Protagonist Bell Cranel trifft auf den Wassergeist Dine, der ihn nach dem Ritter in der Heldensage „Fullland“ nennen und ihm ein Wasserschwert geben wird.

Der neue Trailer:

