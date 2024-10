Prime Video zeigt actionreichen, neuen Trailer zu Like a Dragon: Yakuza

Amazon Prime Video hat einen neuen Trailer zu Like a Dragon: Yakuza veröffentlicht. Da kann man schon mal durcheinander kommen: Nachdem Sega und Ryu Ga Gotoku das „Yakuza“ eigentlich gestrichen hatten, um es mit „Like a Dragon“ neu zu branden, gibt es derzeit ganz schön viel „Yakuza“.

Neben der Serien-Adaption trägt auch der Ableger Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai ein „Yakuza“ im Namen. Stellvertretend für die Yakuza-Action eben, die in der Hauptreihe „Like a Dragon“ durch ein rundenbasiertes Kampfsystem ersetzt wurde.

Wie auch immer: In diesem Monat startet die Verfilmung und der neue Trailer zeigt Szenen mit einigen beliebten Charaktere, darunter neben Kazuma Kiryu auch dessen echte Hand Akira Nishikiyama. Auch für Majima-Fans gibt es etwas zu sehen.

Die Serie knüpft an den Originalspielen an: Sie ist inhaltlich lose vom ersten Spiel der Reihe, Yakuza von 2005, inspiriert. Sie folgt der Geschichte von Kiryu und drei seiner Kindheitsfreunde in zwei Zeitabschnitten, 1995 und 2005.

Regie übernimmt Masaharu Take und mit dem 24. Oktober gibt es auch schon längst einen Termin für den Serienstart, dann gibt es drei Episoden. Like a Dragon: Yakuza ist eine von etlichen Adaptionen aus der Videospielwelt und schließt sich unter anderem The Last of Us und Fallout an.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Like a Dragon: Yakuza, Amazon Prime Video