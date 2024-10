25 Jahre Monolith Soft: Nintendo feiert Xenoblade-Macher mit einem speziellen Video

Am 1. Oktober 1999 eröffnete Monolith Soft seine Pforten. Das Studio wurde von Tetsuya Takahashi gegründet und schon 2007 von Nintendo gekauft, zuvor gehörte es zu Namco.

Bevor Monolith Soft in den 2010er-Jahren die Xenoblade-Serie erschuf, hob es unter anderem Xenosaga und Baten Kaitos sowie Soma Bringer aus der Taufe. In den Jahren unter Nintendo durfte Monolith Soft auch an zahlreichen First-Party-Spielen wie Zelda: Breath of the Wild und der Splatoon-Serie mitwirken.

Auf der offiziellen Website gibt es dazu heute auch eine Botschaft von Represetative Director Hirohide Sugiura. Er bedankt sich bei allen Beteiligten, darunter Fans und Partnern sowie allen Mitarbeitenden und Familien für die letzten 25 Jahre. Seit der Gründung sei die Anzahl der Mitarbeiter deutlich gestiegen und man habe auf drei Standorte expandiert.

Er selbst fühle auch nach vielen Spielen noch keine vollständige Zufriedenheit – so lange Monolith Soft besteht, wolle er weiter danach streben. Mit dem Status Quo wolle man sich nie zufriedengeben, stattdessen immer nach noch mehr Qualität streben, in den nächsten 100, 200 oder sogar 500 Jahren. Seid ihr denn zufrieden mit den bisherigen Monolith-Arbeiten?

Auf der japanischen Website findet ihr zahlreiche Wallpaper für Mobilgeräte mit vielen Charakteren der Geschichte von Monolith Soft als Motive. Wie genau diese Geschichte aktuell fortgeschrieben wird, steht noch in den Sternen. Man arbeitet derzeit an einem neuen RPG, wobei noch unklar ist, ob es sich um ein neues Xenoblade oder ein ganz neues Spiel handelt.

Der Trailer zum Geburtstag:

Bildmaterial: Monolith Soft