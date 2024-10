Schön für Sammler: Stray erscheint auch physisch für Nintendo Switch

Schon seit einigen Tagen wissen wir, dass das Third-Person-Katzen-Abenteuerspiel Stray am 19. November für Nintendo Switch erscheinen wird. Sammler dürfen sich freuen: Es gibt eine physische Version!

In Partnerschaft mit Skybound Games wird zeitgleich zur digitalen Veröffentlichung auch eine physische Edition für die Nintendo Switch veröffentlicht, die ab sofort für 39,99 Euro bei ausgewählten Händlern weltweit vorbestellbar ist. Bei Amazon* werdet ihr bereits fündig.

„Die physische Edition für Nintendo Switch enthält neben dem Spiel sechs farbige Kunstkarten, die die bekanntesten Charaktere wie beispielsweise den freundlichen Roboter B-12 und den heldenhaften Kater abbilden“, stellt man vor.

Stray erschien zuerst für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs über Steam am 19. Juli 2022, gefolgt von einer Veröffentlichung für Xbox Series und Xbox One am 10. August 2023. Der Titel erhielt überwiegend positive Kritiken und kam sowohl bei SpielerInnen, als auch bei der Fachpresse sehr gut an.

Im September 2023 kündigte Annapurna Animation, eine Tochter von Annapurna Pictures, einen animierten Film zum Katzen-Abenteuer an. Insofern ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn auch das Videospiel in aller Munde bleibt. Zur Adaption gibt es aber noch keine Neuigkeiten.

Der Trailer zur Ankündigung:

Bildmaterial: Stray, Annapurna Interactive, BlueTwelve Studio